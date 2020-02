Hørsholmdreng i stort fodboldeventyr: På mål for Premier League-klub

"Jeg anser Premier League som den stærkeste og hårdeste liga i verden. Det skal forstås på den måde at niveauet mellem top og bund – som regel – er meget småt. Derfor følte jeg, at tidspunktet var helt perfekt, da jeg stadig kunne spille academy football og derfor hurtigere kunne blive en del af Burnley,” fortæller den unge keeper.

Netmediet ronaldo.com bringer et langt interview med Hørsholm-målmanden, der har fået sin fodboldopvækst i HUI. Her fortæller Lukas Bornhøft Jensen blandt andet, at han som keeper besidder mange kvaliteter, herunder småspillet med bolden, som han har med fra Danmark.

Den næsten to meter høje og kun 20-årige Lukas Bornhøft Jensen målmand fra Hørsholm har taget hul på et spændende fodboldeventyr i Premier League i England.

Overvældende

Skiftet til engelsk fodbold kom midt Lukas' sabbatår efter gymnasiet, og hans forældre har også haft en stor andel i skiftet, ligesom faren i de tidlige år været hans målmandstræner og har lært ham alt det basale.

Og det var også et farvel til de trygge rammer i Danmark for den unge lokale fodboldspiller, der pludselig har skulle lære at stå på egne ben i et andet land.

"Det har været ekstremt overvældende at flytte til et andet land, og for bare tre år siden havde jeg på ingen måde turde håbe på at stå, hvor jeg er i dag. Jeg havde forventet at flytte hjemmefra til et andet sted i Danmark, hvor mor og far stadig kunne tage bilen for at komme på besøg," fortæller Lukas til ronaldo.com.

