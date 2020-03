Hørsholm lukket ned: Her er de vigtigste funktioner, der holdes i gang

Sådan kontakter du Hørsholm Kommune Hvis du har akut brug for at komme i kontakt med kommunen, rind på hovednummeret 4849 0000 mellem kl. 9-13 på hverdage.

Akutberedskab til borgerekspeditioner alle dage mellem kl. 12 og 13. Ring på forhånd for at aftale en tid.

Der vil være længere svartider og generelt lavere serviceniveau, end man er vant til.

Hvis der fx vælter et træ ud over vejen eller lignende, så du udenfor kommunens åbningstid kontakte Nordsjællands Brandvæsen på 45 80 33 55.

Hørsholm Kommune samler information BorgerLab (borgerlab.horsholm.dk) og løbende på deres facebookside (@horsholmkommune).

"Det er helt afgørende, at vi står sammen i denne situation, hvor vi har ét fælles mål: Vi skal forhindre smitten i at sprede sig. Det gør vi ved at følge hygiejnerådene og ved at holde fysisk afstand til vores medmennesker. Jeg vil gerne opfordre alle til at følge rådene - og det er især en appel til de unge om ikke at mødes med jeres venner som I plejer, men at holde jer hjemme," siger borgmester Morten Slotved med alvor i stemmen.