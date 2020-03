Hørsholms basketkvinder jublede i 2018 over DM-titlen. Begejstringen over at have genvundet guldet i 2020 er dog ikke helt den samme. Arkivfoto Foto: Markus Kluge

Hørsholm kåret som danske mestre: Vi gik glip af det mest spændende

DM-medaljerne i basketball uddelt fra skrivebordet uden slutspil, og guldet modtages med blandede følelser i Hørsholm

Ugebladet Hørsholm - 26. marts 2020 kl. 10:40 Af Morten Timm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hørsholm 79ers basketkvinder er nu udråbt som Danmarksmestre 2020. Den afgørelse har Danmarks Basketball Forbunds bestyrelse netop truffet på et møde.

DM-titlen kommer i hus uden det afgørende slutspil og efter en amputeret sæson, da ligaerne blev afbrudt og suspenderet 11. marts, efter regeringens første coronavirus-nedlukning. Her var Dameligaen midt i kvartfinalerne.

Et stort flertal i både dame- og herreligaen havde opfordret basketforbundet til at uddele medaljer på trods af den forkortede sæson, og den opfordring valgte bestyrelsen at følge.

Afgørelsen hos Danmarks Basketball Forbund betyder, at det blev de aktuelle stillinger i Dameligaens og Basketligaen grundspil, der blev lagt til grund for medaljefordelingen.

Så udover DM-guldet til Hørsholm får BK Amager sølv og bronzen går til BMS-Herlev.

Blandede følelser Det er med blandede følelser Hørsholm 79ers Basketball modtog beskeden om, at klubben er tildelt Danmarksmesterskabet for damer 2020.

For frem til sæsonafbrydelsen var det én lang succes for holdet, men altså uden det normale højdepunkt. Anfører Grit Ryder kan se tilbage på en vinter, der bød på pokalmesterskab i februar og et grundspil, som bød på lutter sejre indtil samme måned.

"Vi er selvfølgelig meget glade for at blive anerkendt for det store arbejde, vi har lagt i denne sæson. Det er dog en ambivalent følelse at stå med, da man er gået glip af det mest spændende i en sæson, nemlig slutspillet," siger Grit Ryder i en pressemeddelelse.

Hørsholm 79ers var ubesejrede i Dameligaen indtil ugen før pokalfinalen, hvor BMS endeligt fik skovlen under Hørsholm, men de lokale basketkvinder sluttede på førstepladsen i grundspillet med 16 sejre og to nederlag, hvilket var det samme som BK Amager. De to hold var adskilt af de indbyrdes kampe, som Hørsholm vandt 2-1.

79ers-træner Jesper Krone er også glad for den anerkendelse, Danmarksmesterskabet giver, men ser han på måden, DM-titlen bliver uddelt på, står han ligeledes med blandede følelser.

"Det er en lidt utilfredsstillende afslutning på sæsonen, men desværre en nødvendighed for vores samfund," erkender Krone og tilføjer:

"At uddele medaljer er et vigtigt signal fra forbundets side, som understøtter vigtigheden i grundspillet. Men jeg vil tydeligt understrege, jeg havde håbet på, at vi ville have fået muligheden for at spille slutspillet."

Stolt direktør Fra direktør Jesper Tullins side er der stolthed over medaljerne:

"Det er en mærkelig situation, men det er trods alt en anerkendelse af ikke bare arbejdet på banen, men også udenfor. Vi har en lang række frivillige, ansatte og ikke mindst sponsorer, som den her titel naturligvis hviler på, og vi synes, det giver et godt afsæt for at fortsætte arbejdet, også frem til næste sæson," siger Jesper Tullin i en pressemeddelelse.

Hos herrerne, der endnu manglende nogle kampe i grundspillet, tager Bakken Bears DM-titlen, men Randers får sølv og Horsens ender med bronze.