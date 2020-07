Hørsholm i top med udbetaling af feriepenge

I det hele taget er det de sjællandske kommuner, hvor lønmodtagerne kan se frem til ekstra store pengebeløb. Således skal man helt ned til nummer 18 på listen, nemlig Skanderborg Kommune, som får 26.918 kroner udbetalt i feriepenge, for overhovedet at finde en kommune, der ikke ligger på Sjælland, viser Spar Nords opgørelse.

Selvom flere kommuners lønmodtagere kan se frem til at få en ekstra stor pose penge udbetalt, er det dog ikke en garanti for, at de mange penge bliver brugt i kommunen eller for den sags skyld i Danmark, vurderer Spar Nords cheføkonom, Jens Nyholm.

"Bliver de mange feriepenge udbetalt lige op til, at flere landegrænser åbnes, vil mange formentlig blive fristet til at bruge pengene på en rejse til efteråret eller vinter afhængigt af, hvordan Udenrigsministeriets rejsevejledninger ser ud til den tid," udtaler han i en pressemeddelelse.

Han peger dog på, at udbetalingen af de såkaldte SP-penge tilbage i 2009 virkede efter hensigten ved at føre til øget forbrug.

Vil nok undlade udbetaling

"Vi har tidligere set, at samme model har været en stor succes med et højt forbrug. Der, hvor vi nok vil se den mindste forbrugstilbøjelighed, er hos netop de lønmodtagere, som tjener mest og nok formentlig vil spare op i stedet for at bruge dem - eller helt undlade at få dem udbetalt, da beskatningen er høj og behovet knap så stort," siger cheføkonomen hos Spar Nord.