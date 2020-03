Hørsholm har nedsat corona-taskforce

Foreløbig er der ingen meldinger om coronasmittede i Hørsholm, og hos Hørsholm Kommune er under 10 medarbejdere sendt i karantæne eller bedt om at være hjemme efter ophold i risikoområder.

Det er ifølge kommunaldirektør Pernille Halberg den aktuelle situation tirsdag efter statsminister Mette Frederiksen holdt pressemøde og indskærpede overfor alle i det danske samfund om at tage ansvar og tænke over deres adfærd samt lytte til myndighedernes anvisninger.

"Endnu er det så få af vores medarbejdere, der er omfattet, at det ingen betydning har for kommunens drift," fastslår kommunldirektøren.

"Men vi har stor opmærksomhed på sagen og vil følge den 24-7. Vi kan kun give det budskab, at alle skal tænke på deres adfærd i forhold til smitterisiko. Vi har alle et stort ansvar," understreger hun overfor Ugebladet.

"Til skolerne har vi konkret meddelt, at alle ekskursioner aflyses, og i det hele taget er rådet til arrangementer med større forsamlinger at sikre, at der er god plads til de tilstedeværende," oplyser Pernille Halberg Salamon.

Ydermere sættes der plakater op ved de kommunale enheder - herunder idrætsanlæg, skoler og foreninger - med gode råd til at forebygge smitten og med budskabet om, at vi alle gør en ekstra indsats for at passe på vores ældre og svage medborgere, fordi det kan have store konsekvenser, hvis de bliver ramt af coronavirussen.