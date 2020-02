Marcus Guldager (S), medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse, mener, at der politisk skal handles på, at Hørsholm Kommune ikke længere lever op til kravene for at være klimakommune. Foto: Morten Timm Foto: Morten Timm

Hørsholm dumper som klimakommune med et brag

Ny opgørelse afslører, at Hørsholm er meget langt fra målet på en 2 procents CO2-reduktion om året. "For sølle," siger Socialdemokratiets Marcus Guldager, der nu vil have kommunen tilbage på klimasporet

Ugebladet Hørsholm - 18. februar 2020

Hørsholm Kommunes beslutning om at være klimakommune er foreløbig kuldsejlet, og Hørsholm lever ikke længere op til den klimaaftale, der er indgået med Danmarks Naturfredningsforening og som lyder på en reduktion af C02-udledningen på 2 procent årligt.

Det mål er Hørsholm Kommune ikke i nærheden af at nå. For hele 2018 landede Hørsholm på en CO2-reduktion på blot 0,4 procent, hvilket er kommet meget bag på Socialdemokratiets byrådsmedlem Marcus Guldager, der kalder det for et sølle resultat.

Ryger ud af aftalen "Det er ganske enkelt ikke godt nok, at en rig kommune som Hørsholm ikke lever op til vores del af ansvaret for en grønnere klode," siger Marcus Guldager, der vurderer, at Hørsholm ryger de ud af klimakommune-aftalen.

Det skal der laves om på, fastslår han, og henvender nu sig i direkte til konstitueringspartierne og den øvrige kommunalbestyrelse med et forslag om, at klimamålet på de 2 procent bliver en bunden opgave i den næste budgetlægning.

Derfor er det gået galt For det er manglende politisk vedtagelse af klimainitiativer, der er skyld i det dårlige resultat.

Fra administrationen var der fremlagt CO2-nedsættende foranstaltninger for i alt 500.000 kroner, som skulle have sikret målsatte 2 procents-reduktion, men i budgetforliget sidste år valgte man ikke at tage alle initiativer med.

"Det var vores opfattelse, at det gik godt nok - og vi derfor ikke behøvede alle tiltag. Samtidig var det sparebudget, vi sad med. Men det var ikke godt nok, og det skal der rettes op på nu," understreger Marcus Guldager og fortsætter:

"Vi er nødt til at stramme os an. Det kan ikke være rigtigt, at vi i Hørsholm ikke er en klimakommune. Det her handler om vores alles fremtid".