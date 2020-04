Se billedserie Der bliver ingen midsommerfest i Hørsholm i år. Coronakrisen har også slukket årets Sankt Hans bål i Slotshaven ved Hørsholm Kirke. Foto: Arkiv

Hørsholm aflyser både Sankt Hans og Kulturdagen

De sparede penge til de to folkelige arrangementer vil politikerne efterfølgende finde ud af, hvad de i stedet kan bruges til

Ugebladet Hørsholm - 24. april 2020 kl. 13:37 Af Morten Timm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et enigt Sport-, Fritid- og Kulturudvalg har på sit møde 22. april besluttet at aflyse årets både årets Sankt Hans-arrangement samt Kulturdagen på Ridebanen, som skulle have været afholdt den 5. september. ”Det er virkelig ærgerligt, at corona-krisen begrænser vores fælles muligheder for samvær i Hørsholm Kommune. Sankt Hans og Kulturdagen er begge eksempler på arrangementer, som er med til at binde os sammen, og vi kommer til at savne fællesskabet og arrangementerne,” udtaler Nadja Hageskov (K), formand for Sport-, fritid- og kulturudvalget, i en pressemeddelelse på vegne af hele udvalget. Samtidig besluttede udvalget, at de på et kommende møde skal drøfte, hvordan de sparede penge til de to arrangementer i stedet kan bruges.

Kulturdag var en mulighed, men... Mens Sankt Hans-arrangementet ikke ville kunne afholdes inden for de nuværende retningslinjer for samvær udendørs, ligger Kulturdagen lørdag 5. september, der er udenfor den foreløbig udstukket tidsramme for forbud mod større forsamlinger. Her vil en enigt udvalg hellere aflyse arrangementet nu, så man kan reducere de økonomiske omkostninger fremfor at fortsætte planlægningen, bookning af underholdning, scener, telte osv, for senere at blive stillet overfor en aflysning. ”Vi er i udvalget enige om at kigge på, hvordan de ubrugte midler kan bringes i spil inden for Sport-, fritid- og kulturområdet. Mange aktører på det kulturelle område er nødlidende som følge af corona, og vi tørster alle efter at kunne genoptage sports- fritids- og kulturelle aktiviteter igen, når situationen tillader det. Derfor giver det god mening for os at begrænse udgifter og risici for aflysninger af Kulturdagen, og så reservere pengene til noget andet,” fastslår Nadja Hageskov. Det er kun to år siden, at Hørsholm Kommune sidst aflyste Sankt Hans-festlighederne, da vi i 2018 stod midt i en historisk tørkeperiode.



Kulturdagen på Ridebanen har været et af årets festlige højdepunkter i Hørsholm. Foto: Morten Timm



Sommertilbud og minigolf Venstres medlem af udvalget, Ann Lindhardt, finder det også vigtigt i coronakrisen med masser af aflysninger, at man støtter op om Hørsholms sports-, kultur- og foreningsliv, så kommunen efter krisen også har et sundt og godt foreningsliv, samt gode sports- og kulturtilbud. "Med det store beløb på 500.000 kroner, der ligger i budgettet for kulturdagen, har vi netop nu mulighed for nu at støtte endnu mere op om vores sport, kultur og foreninger, som har det svært i coronakrisen," meddeler Ann Lindhardt i en mail til Ugebladet. Da der nok er mange borgere, der vil holde sommerferie hjemme i Hørsholm, vil det ifølge hende være oplagt, at Sport-, fritid- og kulturudvalget får kigget på om der skal etableres flere mindre sommer-tilbud til borgene. "For eksempel en mobil minigolf i bymidten, oppustelige sportsfaciliteter til børn osv. Det ville også give god mening i forhold til at det aflyste Sankt Hans-arrangement," oplyser Venstre-politikeren.



Dodo and The Dodos fik tidligere sat en flot finale på Kulturdagen tilbage i 2014. Foto: Morten Timm



