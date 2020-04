En række udendørsidrætsgrene har fået grønt lys til at åbne aktiviteterne igen, herunder vandski. Arkivfoto: Morten Timm Foto: Morten Timm

Hørsholm åbner for sporten - men kun idrætsgrene uden kropskontakt

Udvalgte idrætsforeninger i Hørsholm kan med det samme sætte gang i deres aktiviteter, meddeler Hørsholm Kommune

Ugebladet Hørsholm - 23. april 2020 kl. 10:15 Af Morten Timm

Nu får Hørsholmborgerne igen mulighed for at dyrke udendørsidrætten i deres lokale klubber. Hørsholm Kommune meddeler i dag torsdag, at der med øjeblikkelig virkning åbnes for udvalgte idrætsgrene udendørs, så længe det sker uden kropskontakt.

Åbningen kommer efter tilladelse fra sundhedsmyndighederne, og udover den manglende kropskontakt skal det under forudsætning af, at en række krav fra Sundhedsstyrelsen overholdes, at klubhuse forbliver lukkede, at man ikke samles mere end 10 personer og man fortsat skal holde afstand på 2 meter til andre personer.

Ventet med længsel I Hørsholm betyder det konkret, at følgende idrætsaktiviteter kan sættes i gang igen: Tennis, golf, løb, softball, kajak, vandski, roning, sejlads og ridning.

Krav og retningslinjer Sundhedsstyrelsen, DGI og DIF har udarbejdet krav og retningslinjer for genåbning af udendørsidrætter uden kropskontakt:





Man må ikke samles flere end 10 personer

Man skal holde en afstand på 2 meter til andre personer

Man skal være særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe

Man skal hoste eller nyse i albuen eller i et papirlommetørklæde

Man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som fx feber, hoste, muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer

Hvis der i forbindelse med træning og brug af faciliteter benyttes rekvisitter (fx ketcher eller golfkøller), anbefaler Sundhedsstyrelsen at der så vidt muligt benyttes personlige rekvisitter. Hvor dette ikke er muligt, skal der være særskilt opmærksomhed på rengøring af fælles kontaktflader, hver gang en person afslutter brugen af en rekvisit

Det forudsættes, at klubhuse og fælles badefaciliteter stadig ikke er tilgængelige

Udendørsaktiviteten bør foregå i mindre grupper

Der skal være adgang til det sted eller anlæg, hvor udendørsaktiviteten foregår (kommunerne kan have særlige restriktioner, som skal respekteres)

Medlemmer af forening/klub møder op omklædt og tager hjem efter endt udendørsaktivitet

Man skal være opmærksom på de særlige risikogrupper, som defineret af Sundhedsstyrelsen

"Vi ved, at mange foreninger og borgere har ventet i længsel på at komme i gang med deres idræt igen, og det er rigtigt dejligt, at vi nu kan åbne for udvalgte dele af det udendørs foreningsliv igen," siger Nadja Maria Hageskov (K), formand for Sport-, fritid- og kulturudvalget, i en pressemeddelse og tilføjer:

"Men vi skal forberede os på at mødes på en anden måde, end vi er vant til. En forudsætning for genåbningen er, at der overholdes en række krav og retningslinjer. Jeg ved, at trænere og bestyrelsesmedlemmer rundt om i foreningerne arbejder på højtryk for at skabe rammerne for, at vi kan dyrke vores idræt igen under kontrollerede og fuldt ud forsvarlige forhold..."

"Stor tak til jer alle," lyder det fra Nadja Maria Hageskov.

Fodbold og andre må vente Kun foreninger som kan leve op til kravene fra sundhedsmyndighederne kan åbne. Øvrige udendørs holdsportsgrene som fx fodbold må fortsat vente med at genoptage træningen blandt andet, da kravene til 2 meters afstand mellem personer ikke kan overholdes.