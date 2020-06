Hørsholm Svømmehal åbner igen - hele sommeren

Hørsholm Svømmehal slår tirsdag 16. juni igen dørene op - og lader dem stå åbent hen over hele sommeren.

Sommeråbningen er et plaster på såret til de svømmehungrende, for normalt holder svømmehallen lukket i hele skoleferien. Men da mange borgere formentlig vil tilbringe deres sommer hjemme, vil der være adgang til hallen i skolernes ommerferie.

Hørsholm Svømmehal forsikrer, at åbningen foregår i fuld overensstemmelse med de nye retningslinjer, som bl.a. skal sikre, at der er én meter mellem de badende gæster i bassinet og i omklædningen, og at der er fire kvadratmeter vand pr. svømmer.