Hørsholm Kirke nu med morgensang

Fællessang og sang i det hele taget har vundet stort indpas rundt omkring i Danmark de sidste par måneder. I Hørsholm Kirke giver vi sangen lidt ekstra opmærksomhed i løbet af september måned. Med et nyt initiativ af præst Nina Raunkjær og organist Erik Hildebrandt-Nielsen vil der hver onsdag morgen i september være en kort morgensang i Hørsholm Kirke.

"Det er dejligt at synge sammen - også midt i ugen, hvor arbejdet fylder meget for mange af os, mens andre synes, der er langt til weekenden," siger Erik Hildebrandt-Nielsen og fortsætter:

Optankning til dagens gøremål

"Morgensangen er tænkt som et kort optankningssted på vej til dagens gøremål. Man bliver glad af at synge, og den glæde vil vi gerne være med til at sprede."