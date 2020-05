Hørsholm Kirke igen åben for besøg

Ud over gudstjenesterne holder frivillige kirken åben for besøg mandag til fredag, men det er med deltagerloft

Der gælder desuden særlige retningslinjer for nadver, som vil blive forklaret under gudstjenesten.

I Danmark er mange af de over 2.000 kirker åbne for besøgende - de såkaldte vejkirker. Dem kan man læse mere om på www.vejkirker.dk

"I de seneste år er antallet af folk, der besøger Hørsholm Kirke, steget. Nogle kommer for at sidde i stilhed, tænke eller bede en bøn, nogle er døbt, konfirmeret eller blevet gift i kirken og kommer forbi for at gense kirken. Andre er på udflugt og aflægger kirken et besøg i den forbindelse," skriver Hørsholm Kirke i en pressemeddelelse.