Hørsholm Apotek sætter ind med mere udbringning

Hørsholm Apotek er en af byens meget travle forretninger for tiden, og telefonerne er rødglødende med borgere, som har brug for at bragt medicin ud.

Med sit nye tiltag ønsker Hørsholm Apotek også at være med til at dæmme op for coronasmitten

"Ved at Hørsholms borgere kan få leveret medicinen fremfor selv at skulle på apoteket at hente den, kan vi være med til at nedbringe smitterisikoen for coronavirus - både for den enkelte borger og for apotekets personale," supplerer souschef Alexander Wiberg-Hansen.