Hjertesagen kørte af sporet i byrådet

Et byrådsmøde skal ikke bruges til at samle opbakning til en god sag, erkender Maj Allin Thorup efter en noget mislykket seance på mødet i kommunalbestyrelsen

Ugebladet Hørsholm - 28. januar 2020 kl. 16:30 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Det havde jeg ikke regnet med. Men jeg tager det til mig. Nu ved jeg, at det ikke er måden at gøre det på."

Der var ellers lagt op til noget stort, da kommunalbestyrelsesmedlem Maj Allin Thorup (K) på kommunalbestyrelsesmødet mandag aften ville samle opbakning til, at Hørsholm Kommune får sig endnu en hjertestarter.

Der var lagt an til tv-optagelse, som kunne vises af Hjerteforeningen, og den lokale tv-station TV Lorry var inviteret (men kom ikke, red.).

FAKTA

Hjerteforeningens landsuddeling går ud på, at en gruppe går mindst 15 indsamlingsruter á 2-3 timer den 3. maj, så giver Hjerteforeningen en hjertestarter.

Maj Allin Thorup blev selv hjerteløber efter en oplevelse i familien. Hver og én Det var øjeblikket, hvor mindst 15 af de 19 lokalpolitikere ville sige ja til at deltage i Hjerteforeningens landsuddeling 3. maj, der skulle fastholdes i ord og billeder.

"Hver og én", som Maj Allin Thorup opfordrede til, skulle sige ja til at at være med til at gå i spidsen for en indsamlergruppe i tre timer søndag 3. maj.

"Mit håb er, at vi som KB-medlemmer vil bruge vores netværk og vil stå i spidsen for hver vores gruppe af partifæller, naboer, familie og venner, og dermed sikre Hørsholm flere hjertestartere," sagde Thorup.

Det ville byrødderne sådan set gerne. Nogle ville bare ikke sige til det for rullende kamera.

Urimelig metode "Det er ikke en rimelig metode. Der kan være mange andre sager, man kan støtte. Men denne metode er urimelig," sagde Liberal Alliances Jakob Nybo.

Flere var enige, blandt dem radikale Henrik Klitgaard og Venstres Kristian N. Jensen.

"Jeg går med den 3. maj. Som en personlig beslutning. Men måden går en lille smule over min grænse. Tilgangen er forkert," sagde han på mødet.

Der var til gengæld fuld opbakning fra den socialdemokratiske og konservative gruppe og løsgænger Thorkild Gruelund og andre, så Maj Allin Thorup har - trods de kritiske røster - 14 tilkendegivelser og mangler nu kun en enkelt for at kunne gennemføre forehavendet, som er, at kommunalbestyrelsen går foran for at sikre flere hjertestartere til byen.

"Der kan være mange andre sager, man kan støtte. Men denne metode er urimelig."





Jakob Nybo (LA), kommunalbestyrelsesmedlem i Hørsholm Stoppede det ikke Borgmester Morten Slotved blev kritiseret for at lade sin partifælle bruge kommunalbestyrelsesmødets spørgetid til seancen.

"Der var ingen negative tilkendegivelser på Majs mail, derfor stoppede jeg det ikke. Men det er da noget, jeg må reflektere over," sagde borgmesteren.

