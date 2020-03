Hørsholms børneforældre har været gode til selv at passe deres børn under coronakrisen med lukkede daginstitutioner og skoler.

Hjemmepasning i stor stil: Forældre klarer det selv

Når de private daginstitutioner regnes med, er der normalt 1512 børn i kommunen, der skal være i et dagtilbud. Så det er under én procent af børnene, der trækker på nødberedskabet.

"Allerede dagen efter statsministerens pressemøde med meldingen om, at institutioner lukker ned, fik vi en indikation af hvordan det ville gå. Det her er udtryk for en stor opbakning til de tiltag regeringen har foretaget," lyder der fra Hanna Bohn Vinkel.

Èn skole er i brug

Af de fire kommunale skoler er det kun Vallerødskolen, der tager imod nogle få børn: Seks forældre har ifølge Hanna Bohn Vinkel anmeldt, at de får behov for at trække på beredskabet inden for de i alt 14 dage, den aktuelle institutions- og skolelukning fungerer.