Hjemløsemarchen forbi Hørsholm: En hjemløs vender tilbage til gymnasietidens varmestue

I omkring tre et halvt år var Søren Dahl Nielsen og hans mor Mette fra Helsingør hjemløse.

De boede på campingpladser, hos venner og bekendte og i mor Mettes lille bil, fordi de ikke havde tag over hovedet. De mistede deres hjem, der var angrebet af skimmelsvamp. Og mange uheldige omstændigheder gjorde, at de mellem september 2015 til marts sidste år levede på gaden.

Tirsdag 2. marts vender Søren for en stund tilbage til kulturhuset i Hørsholm, hvor han lægger op til filmen 'Hjemløs' i Trommen. Og lægger op til hjemløsemarchen lørdag 8. marts, der går fra Kulturværftet i Helsingør til Christiansborg og er et minde om den store hjemløsemarch i 1928.

Søren og Mette Dahl Nielsen synes - blandt andet ud fra egne erfaringer - at det er vigtigt, at hjemløsemarchen fra 1928 - og hjemløse i det hele taget - ikke bliver glemt.

"Det drejer sig om fokus på hjemløse, deres retssikkerhed og kampen for boliger," siger Mette og Søren Dahl Nielsen.

Fast tilbagevende begivenhed

I dag har de tag over hovedet igen, men har sat sig for at gøre hjemløsemarchen til en fast tilbagevendende begivenhed hvert år 8. marts frem til marchens 100 års jubilæum i 2028.