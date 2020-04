Peter Fjeldal er markedsdirektør i Sjællandske Medier - og dermed oghså for Ugebladet. Foto: Arkivfoto

Hjælp til selvhjælp: Ugebladet tilbyder gratis hjemmeside

"Det er vigtigt for os, at der også er noget at samarbejde om efter krisen," siger markedsdirektør om tilbuddet

Ugebladet Hørsholm - 09. april 2020 Af Fred Jacobsen

"Der er en del forretninger, der lige nu finder ud af, at det er for lidt kun at have en indgangsdør til forretningen. Vi tilbyder derfor endnu en."

Sådan beskriver markedsdirektør i Sjællandske Medier, Peter Fejeldal, det tilbud, som blandt andet Ugebladet siden begyndelsen af måneden har haft ude hos sine kunder.

Tilbuddet går kort og godt ud på, at Ugebladet, der siden 1. januar er ejet af Sjællandske Medier, tilbyder at lave en hjemmeside og webshop, så forretningen kan markedsføre sine varer i en tid, hvor det meste er lukket.

Tilbud forlænget "Tilbuddet gælder i tre måneder fra det tidspunkt, man tilmelder sig," fortæller Peter Fjeldal og oplyser, at initiativet blev forlænget i det øjeblik, statsminister Mette Frederiksen på et af sine efterhånden legendariske pressemøder fortalte, at den generelle nedlukning fortsætter, selv om daginstitutioner og skoler gradvist åbner igen efter påske.

Tager man imod tilbuddet - og det er der allerede nogle pæne håndfulde butikker i Nordsjælland, der har gjort - får man så at sige en ekstra medarbejder til rådighed 24/7, forklarer Fjeldal.

"Vi optimerer forretningens budskab, og skal der også en webshop til, tilbyder vi det med op til ti varer," siger han. Rent praktisk kan hjemmesiden være oppe at køre inden for ti dage, oplyser Peter Fjeldal.

Hjælp til selvhjælp Efter de tre måneder skal man så have en snak om, om det skal fortsætte - og hvad vilkårene skal være for det.

Kontakt





Du kan kontakte os på vaekst@sn.dk eller tlf. 28350700, hvor du får fat i projektchef Rikke Lykke Nielsen. "Indtil da er det et gratis tilbud, som vi giver, fordi det er vigtigt for os, at der også er noget ar samarbejde om efter krisen. Det er en form for hjælp til selvjhjælp," lyder det fra Peter Fjeldal.