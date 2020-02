Dorrit Krogh, 71 år, er leder af Ældre Sagens besøgstjeneste i Hørsholm og søger efter borgere, der vil være være besøgsven og hjælpe ensomme medborgere. Foto: Morten Timm Foto: Morten Timm

Hjælp ensomme ældre: Ældre Sagen søger besøgsvenner

Hjælp med at gøre et andet menneske gladere, lyder opfordringen fra Dorrit Krogh, leder af Ældre Sagens besøgstjeneste i Hørsholm

26. februar 2020

I Hørsholm bor der omkring 250 svært ensomme borgere over 65 år, og den gruppe ønsker Ældre Sagen i Hørsholm at kunne hjælpe med deres besøgsven-ordning.

Det betyder, at de nu efterlyser borgere, der på helt frivillig basis har lyst til at være besøgsven for en af de ensomme medborgere.

Besøgsven bestemmer Sammen med Codan har Ældre Sagen gang i en landsdækkende kampagne for at skaffe flere besøgsvenner, og det har allerede givet pote, da leder af Ældre Sagens besøgstjeneste i Hørsholm, Dorrit Krogh, er gået fra otte til nu at have tilknyttet 24 personer, der gerne vil hjælpe mod ensomhed.

"Men vi har brug for mange flere, der gerne vil være besøgsvenner," oplyser Dorrit Krogh og opfordrer folk, der gerne vil gøre et andet menneske glad med et besøg, om at melde sig.

"Det er vigtigt for mig at sige, at man som besøgsven selv bestemmer farten og hvor meget tid man har, og hvor hyppigt man kan besøge borgeren. Det stiller vi absolut ingen krav om, og man skal heller ikke sætte sine andre gøremål og ferie til side," understreger hun.

Dejligt at hjælpe andre Som besøgsven handler det helt enkelt om at sætte sig ned og tale med besøgsværten, drikke en kop kaffe sammen, spille kort og eventuelt gå en tur.

"Forhåbentlig får du som besøgsven noget igen, og så er det en win-win. Samtidig finder man ud af, at det er dejligt at kunne hjælpe andre," fortæller 71-årige Dorrit Krogh, der selv har været i sundhedsvæsenet og startede Ældre Sagens besøgstjeneste tilbage i 2014.

Efter at have haft i gang med andre ting i organisationen er hun nu tilbage og kan forhåbentlig give ordningen et løft, så mange ensomme borgere kan få besøg.

På forhånd underskriver besøgsven og vært en kontrakt med Ældre Sagen om, at man som besøgsven ikke må håndtere penge, modtage gaver eller diskutere politik og etniske forhold.

Leder af Ældre Sagens besøgstjeneste, Dorrit Krogh, kan træffes for mere info på tlf. 30 71 75 77 eller mail: dorritkrogh@gmail.com

