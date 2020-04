Historisk opgave: Hørsholmfirma med i byggeri af Femern-tunnel

For eksperter fra det Hørsholm-baserede firma DHI A/S har netop stress-testet og godkendt molerne til arbejdshavnen til det historiske byggeri af Femern-tunnelen.

Havnen forventes at stå færdig i slutningen af 2021 og skal bruges til både at forsyne den store tunnelelement-fabrik med råmaterialer og til udsejlingen af de færdige tunnel-elementer.

Afprøvningen af molernes konstruktion er derfor blevet udført i det store bølgebassin hos DHI A/S i Hørsholm, der er én af verdens førende virksomheder inden for området.

Eksperterne hos DHI A/S har brugt i alt to måneder på at konstruere modellen, som består af en kopi af havbunden ud for Lolland med sejlrende og en nøjagtig model af molerne i mindre skala.