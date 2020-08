Se billedserie Karen Blixens hus - Rungstedlund - er klar efter en historisk istandsættelse af udvalgte museumsrum, hvor man nu kan opleve de autentiske rum og genstande fra forfatterindens spændende liv. Foto: Annemette Kuhlmann

Send til din ven. X Artiklen: Historisk istandsættelse af Blixen-museet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Historisk istandsættelse af Blixen-museet

Rungstedlund byder indenfor til nytænkende og mere autentisk museumsoplevelse efter samarbejde med Flügger

Ugebladet Hørsholm - 07. august 2020 kl. 16:15 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når museumsgæsterne besøger Rungstedlund bliver de både mødt af historiske farver og en nytænkende museumsoplevelse.

Læs også: Journalist og forfatter får årets Rungstedlundpris

For under forårets coronanedlukning tog folkene bag Karen Blixens tidligere bolig og nuværende museum nemlig arbejdstøjet med en plan om at sikre gæsterne en bedre oplevelse.

Det har blandt andet betydet en flytning af dokumentarudstillingen "Mod Humor Kærlighed" fra første sal til stueetagen i forlængelse af forfatterhjemmet. Det er gjort for at skabe et bedre besøgsflow.

Dernæst ombygning af den gamle stald og lade til en mere indbydende café og besøgscenter, oplyser museumsdirektør Elisabeth Nøjgaard i en pressemeddelelse.

Historisk korrekte farver Istandsættelse har fået både økonomisk og materiel støtte. En af de virksomheder, som har bidraget til Karen Blixen Museet, er malergiganten Flügger, som med erfaringer fra lignende kulturprojekter, som eksempelvis WEEArt i Aalborg, har bidraget med historisk korrekt maling og generel vejledning om træ- og murværk i de gamle bygninger, hvis ældste dele blev opført helt tilbage i 1680.

"Vores tekniske specialist har i samarbejde med maleren og Elisabeth Nøjgaard fundet frem til et nøje udvalgt sortiment, hvor holdbarhed og æstetik blev vægtet højt. Normalt bruger vi vores stilhistoriske farvekort med tidstypiske farver for bestemte perioder, men her gav det ikke mening, da Karen Blixen valgte nogle lidt atypiske farver for hendes tid. Det var meget markante brune, grå og grønne farver, og hun var meget orienteret mod naturen, haven og skoven, så det var vigtigt at spille op mod naturens egne farver," forklarer Ulla Matthiesen, kommunikationschef hos Flügger.

Bevarer autenticitet For Elisabeth Nøjgaard var det vigtigt at finde samarbejdspartnere og et produkt, de kunne have tillid til i forhold til museets ansvar som kulturinstitution og for at bevare Rungstedlunds autenticitet.

"Det er helt afgørende for de fleste kulturinstitutioner, at man har forskellige fonds- og erhvervssamarbejder. Erhvervslivet kan betale lidt tilbage til samfundet ved at støtte konkrete kulturprojekter, og det er noget, som rigtig mange mennesker får glæde af," siger museumsdirektøren på Karen Blixen Museet.

relaterede artikler

Kommunale skattekroner til åbning af Blixens soveværelse og tørreloft 30. april 2020 kl. 14:30

Støttemillioner vælter ind til Karen Blixen Museet 27. marts 2020 kl. 12:10

Ny vision: Tocifret millionstøtte til Karen Blixen Museet 14. marts 2020 kl. 10:30