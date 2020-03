19 kommunalbestyrelsesmedlemmer mødtes mandag for første gang uden rigtig at mødes. Foto: Fred Jacobsen

Send til din ven. X Artiklen: Historisk byrådsmøde med opsang Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Historisk byrådsmøde med opsang

"Jeg synes ikke, det ser godt ud hvad vi har præsteret her i kommunalbestyrelsen," lød det fra socialdemokraten Niels Lundshøj

Ugebladet Hørsholm - 31. marts 2020 kl. 11:15 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Hvad vil optagelserne vise? Bliver jeg filmet, når jeg rejser mig og henter et glas vand?"

"Nej, du vil kun være på skærmen."

Ordvekslingen mellem en bekymret Annette Wiencken og svaret fra kommunaldirektør Pernille Halberg Salamon udgjorde optakten til mandagens kommunalbestyrelsesmøde, der må betegnes som historisk:

Byrødderne sad på grund af coronakrisen hjemme og var med via en netforbindelse, der gjorde, at de dukkede op på skærmen, når de havde fået tildelt ordet.

Ud over Ugebladet og Hørsholmnyheder.dk var offentligheden ikke med på mødet.

En optagelse vil dog blive lagt ud på kommunens hjemmeside kl. 12 i dag, tirsdag.

Statsministeren var med Her vil du blandt andet kunne opleve, at statsminister Mette Frederiksen lydmæssigt kom med på mødet.

Hun holdt pressemøde samtidigt med kommunalbestyrelsesmødet. Det ville en eller anden ikke undvære.

Du vil også kunne opleve et kommunalbestyrelsesmedlem tale til en tom stol, fordi Venstres Anne Ehrenreich et kort øjeblik forlod sin for at hente noget at spise.

Talelysten uændret Den nye mødeform ændrede ikke på lokalpolitikernes debat- og talelyst, hvor især rammerne for udbud af Kokkedal stationsområde fik headsetsene til at gløde.

Thorkild Gruelund (UP) har tidligere i Ugebladet luftet sin modstand mod at plastre stationsområdet til med voldsomt byggeri - og gentog sit synspunkt på mødet.

Fakta





Det kan stationsområdet i Kokkedal blive til:

Friplejehjem, 70-72 pladser, ca. 6000 m²

Parkeringshus, min. 400 pendlerparkeringspladser

Detailhandel, ca. 1.200 m²

Institutionsbyggeri, ca. 1.500 m²

Boligbyggeri



Sådan er planen:

Kommunalbestyrelsen vedtager udbudsrammerne 30. marts

Borgermøde om rammerne 18. april

Endelig vedtagelse af rammerne i kommunalbestyrelsen 29. juni Det kan stationsområdet i Kokkedal blive til:Sådan er planen: Afvikling af Hørsholm "Det er en afvikling af Hørsholm. Et mastodontbyggeri, afvikling forklædt som udvikling. I Hørsholm vil man have luft omkring sig," tordnede Gruelund, der dog gerne vil have et friplejehjem i området hurtigst muligt.

"Og siger man ikke fra i tide her, så bliver man senere beskyldt for at have været for," fik han tilføjet.

Det fik flere af forslagets tilhængere til at rykke frem i stolen. Blandt andet socialdemokraten Niels Lundshøj.

Bliver lidt træt "Hvor vil du udvikle?," spurgte han direkte henvendt til Gruelund og fortsatte:

"Jeg vil gerne rigtig meget af det her. Hvis vi ikke bliver bedre til at tale os ind til hinanden om, hvad vi vil og ikke vil, kan jeg allerede nu blive lidt træt. For det ser ikke særlig godt ud, når vi ser på hvad vi har præsteret her i kommunalbestyrelsen," lød opsangen fra Lundshøj.

Alle andre var mest enige med Lundshøj. Dog påpegede Venstres Anne Ehrenreich - på linje med Gruelund - at der er tale om et voldsomt oplæg - og ønskede garanti for, at det ikke er andet end netop et oplæg.

Ikke meget grønt "For der er ikke meget grønt tilbage, når der bygges. Jeg tror dog ikke, at det bliver så voldsomt, som det ser ud nu," mente Ehrenreich, der især lagde vægt på, at planen kommer ud i borgerhøringer før et udbud, hvilket borgmester Morten Slotved (K) bekræftede.

18 stemte for oplægget, kun Gruelund var imod.

relaterede artikler

Corona lukker byrådsmøde for offentligheden 30. marts 2020 kl. 16:03