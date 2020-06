Hestekur sikrede Hørsholm overskud

"Situationen så dyster ud i slutningen af 2018 og begyndelsen af 2019. En planlagt lav kassebeholdning sammenholdt med vanskeligt styrbare og stigende udgifter slog kommunens økonomi ud af kurs for en stund. Det var nok et af de sværeste år at være borgmester og kommunalbestyrelse," udtaler Morten Slotved i sin tale og glæder sig ligeledes over, et driftsresultat på plus 7 millioner i forhold til det oprindelige 2019-budget, som blev vedtaget i oktober '18 før millionudgifterne på specialområderne truede med at vælte læsset.