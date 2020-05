De ca. 170 borgere, der er visiteret til at være en del af indkøbsordningen, skal fremover selv bestille deres varer hos leverandører uden for kommunen.

Her købes ikke lokalt: Ny indkøbsordning sender handel ud af kommunen

Når Hørsholm Kommune fra i dag, 1. maj, indfører en ny indkøbsordning for ca. 170 af sine ældre borgere, sendes der reelt handel ud af kommunen. Selv om det i disse coronarider ikke skorter på opfordringer til at handle lokalt.

Det er et dilemma, Thorkild Gruelund (UP), dels formand for Social- og seniorudvalget, dels for gågadeforeningen i Hørsholm, anerkender - men som der også er forklaringer på.