Her kan du hænge ud: Stampen er unges frirum denne sommer

For her vil der hver fredag og lørdag være lagt op til at hænge ud om aftenen, være højlydt og have det sjovt.

Alkoholfrit frirum

"Stampen åbnes som Pop-up aftentilbud hver fredag og lørdag i sommerferien for unge i Hørsholm. Der ønskes at give jer unge et samlingssted, som I selv kan tage tage ejerskab over og vælge hvilke aktiviteter der foregår. Det bliver et frirum for jer der er hjemme over sommeren, hvor I kan være sammen med hinanden, være højlydte og have det sjovt. Der vil være fællesspisning og aktiviteter hver gang, udfra jeres egne ønsker," lyder beskrivelsen af initiativet på Ung i Hørsholms hjemmeside.