Først fra mandag 20. april vil der igen være børn på Hørsholm Skole og andre af kommunens skoler. Indtil da åbnes der gradvist med nødpasning og udvidet nødpasning. Foto: Arkivfoto

Her er planen: Langsom åbning i Hørsholm

Først mandag 20. april åbner vuggestuer, børnehaver og skoler igen - til en anderledes hverdag

Ugebladet Hørsholm - 09. april 2020

Det bliver ikke på onsdag efter påske, at der bliver det store ryk-ind på kommunens vuggestuer, børnehaver og skoler. Hørsholm Kommune har valgt en gradvis åbning hen over den 'korte' uge efter påske, frem til 'store åbningsdag' mandag 20. april.

Det fremgår af et brev, som kommunen i dag, torsdag, har sendt ud til forældre, der har børn i kommunens daginstitutioner og skoler.

Nødpasning de første dage For børn i skolerne, SFO 0.-5. klasse, specialskole og læseklasser gælder, at der tirsdag og onsdag er nødpasning som hidtil for dem, der er berettiget til det.

Udvidet nødpasning Torsdag og fredag åbner skolerne så lidt mere op med en udvidet nødpasning for alle, der har brug af det. mellem kl. 8 og 14.

De forældre, der hidtil har været berettiget til nødpasning, kan fortsat benytte tidspunkterne fra kl. 7-8 og 14-17.

Øget skoledag Fra mandag 20. april vil skolerne så - som udgangspunkt, som det er formuleret - være åbne fra kl. 8-14, og der vil fortsat være mulighed for nødpasning før og efter åbningstiden fra kl. 7-8 og 14-17. Og de vil øge skoledagen ved at åbne for SFO efter skoletid. Det afhænger dog af, hvor mange medarbejdere, der er til rådighed og hvordan de enkelte skoler kan håndtere kravene til gruppeinddeling af eleverne.

Tager ingen chancer I forældrebrevet sættes der en tyk streg under, at der er ganske mange og restriktive retningslinjer og vejledninger, skolerne skal rette sig efter: Mængden af rengøring, anvendelse af sprit, rengøring af legetøj, hvordan eleverne må omgås, hvor mange børn der må være i en gruppe, og hvordan forældrene skal aflevere børnene om morgenen. "Rammerne skal være på plads, før der åbnes," hedder det blandt andet, og der er sat streg under ordet skal. Det betyder, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer og anbefalinger vil blive fulgt. "Hørsholm Kommune tager ingen chancer i den her situation, ” siger borgmester Morten Slotved i en pressemeddelelse.

Mere udeundervisning I brevet orienteres forældrene om, at skolernes uderum og udenomsarealer vil blive brugt i meget større omfang end normalt - og minder dem om, at skoledagen ikke vil ligne den, som børnene kendte fra før coronakrisen.

Lang vej til normalen "Som ministeren (undervisningsminister Pernilke Rosenkrantz-Theil, red.) sagde, er der lang vej tilbage til en normal tilstand. Skolerne vil gøre alt, hvad de kan for at det bliver en god skoledag," står der i brevet, der er underskrevet af Hanna Bohn Vinkel, centerchef for dagtilbud og skole.

Bliv hjemme ved sygdom Brevet indeholder tillige oplysninger om, hvordan børn skal omgås hinanden, og hvordan man skal forholde sig i forhold til sygdom. "Hvis jeres barn har symptomer på sygdom - også milde symptomer - må barnet ikke komme i skole, og I skal holde jeres barn hjemme. Hvis jeres barn får symptomer i skolen, vil I blive ringet op for at hente."

Der må leges... Om omgangen med hinanden hedder det, at det er forsvarligt, at raske børn leger med raske børn, og at skolerne vil efterleve de krav, der er om gruppestørrelser og afstand mellem bordene.

'Grundtonen' i brevet til forældre med børn i daginstitutioner og dagpleje er den samme som i brevet til skolebørnsforældrene.

Den nuværende nødpasning fortsætter tirsdag og onsdag efter påske, torsdag og fredag er der så en udvidet mulighed for nødpasning i åbningstiden mellem kl. 8-15.

Mandag 20. april åbnes der så fra kl. 8-15 - også her med mulighed for nødpasning fra kl. 7-8 og 15-17 for dem, der er berettiget til det.

...og trøstes Om omgang hedder det blandt andet: "Pædagoger må gerne trøste og skifte ble, og børnene må gerne lege med hinanden. Institutionerne vil tilrettelægge, at det bliver i mindre grupper, og at børnene holdes i grupperne.

Direkte besked til forældre For både skoler og daginstitutioner gælder, at de enkelte skoler og institutioner i næste uge henvender sig til forældrene med instrukser om, hvordan børnene skal afleveres.