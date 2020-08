Her på Rungsted Strandvej finder du lige nu Danmarks dyreste sommerhus, der er udbudt til salg for 23,9 millioner. Foto: Ivan Eltoft Nielsen, ejendomsmæglerfirma

Her er landets dyreste sommerhus til salg

Boliga.dk viser her top 3 over dyreste sommerhuse, der har et samlet udbud på 60 millioner kroner

Husene fordeler sig lige fra spidsen af Nordjylland til Kongernes Nordsjælland, og det er i Rungsted på Strandvejen, lige nord for havnen, at du lige nu finder landets dyreste sommerhus, som er en moderne sag fra 2011.

Boliga.dk oplyser videre, at det luksuriøse feriehjem breder sig over 286 kvadratmeter og har en underjordisk parkeringskælder med plads til mellem otte og ti biler, en vinkælder, en værkstedsafdeling og elevator.

Selve hjemmet har hele otte værelser plus et anneks med tårn - hver kvadratmeter er til salg for lige over 77.100 kroner stykket, ifølge Boliga.dk.

