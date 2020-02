Den traditionsrige hyldest af årets idrætsstjerner talte i år 230, og var rykket til Kulturhus Trommen. Foto: Henrik Hansen

Her er de: 230 idrætsstjerner hyldet

På scenen i Trommen blev årets lokale idrætsstjerner hædret af borgmester Morten Slotved og Karsten Aabrink fra Team Hørsholm. Ugebladet bringer her listen med alle de sportsudøvere, der blev hyldet:

Ugebladet Hørsholm - 28. februar 2020 kl. 15:30 Af Morten Timm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hørsholm Softball Klub Sebastian Gill, Hørsholm Softball Klub, DM guld i u15 rækken, DM guld i u19 rækken, spillede VM-kval for u18 landsholdet i Israel. William Schaufuss-Johannesen, Hørsholm Softball Klub, DM guld i u15 rækken, DM guld i u19 rækken, spillede VM-kval for u18 landsholdet i Israel. Daniel Hjort Jørgensen, Hørsholm Softball Klub, DM guld i u15 rækken. Valdemar Villemoes, Hørsholm Softball Klub, DM guld i u15 rækken. Alex Høiberg, Hørsholm Softball Klub, DM guld i u15 rækken. Oliver Neertoft, Hørsholm Softball Klub, DM guld i u15 rækken. Simon Falk, Hørsholm Softball Klub, DM guld i u15 rækken. Marius Von Staffeldt, Hørsholm Softball Klub, DM guld i u15 rækken. Thomas Steffensen, Hørsholm Softball Klub, DM guld i u15 rækken. Frederik Hjort Jørgensen, Hørsholm Softball Klub, DM guld i u15 rækken. Isabel Lindtner, Hørsholm Softball Klub, DM guld i u15 rækken, DM guld i u19 rækken, DM guld i senior dame rækken, spillede Baltic Cup for u19 landsholdet i Sverige.

Anders Najm, Hørsholm Softball Klub, DM guld i u19 rækken, DM guld i senior herre rækken, spillede VM-kval for u18 landsholdet i Israel. Oscar Andersen, Hørsholm Softball Klub, DM guld i u19 rækken, DM guld i senior herre rækken, guld ved den europæiske Super Cup i Italien, spillede VM for seniorlandsholdet i Tjekkiet. Anton Larsen, Hørsholm Softball Klub, DM guld i u19 rækken, DM guld i senior herre rækken, guld ved den europæiske Super Cup i Italien, spillede VM for seniorlandsholdet i Tjekkiet. Lucas Mukherjee, Hørsholm Softball Klub, DM guld i u19 rækken, DM guld i senior herre rækken, guld ved den europæiske Super Cup i Italien, spillede VM-kval for u18 landsholdet i Israel Nathalie Christensen, Hørsholm Softball Klub, DM Guld i u19 rækken,

DM Guld i senior dame rækken, bronze ved Europa Cup i Bulgarien, spillede Baltic Cup for u19 landsholdet i Sverige. Line Bagger, Hørsholm Softball Klub, DM Guld i u19 rækken, DM Guld i senior dame rækken, bronze ved Europa Cup i Bulgarien, spillede Baltic Cup for u19 landsholdet i Sverige. Mie Jensen, Hørsholm Softball Klub, DM Guld i u19 rækken.

Birgitte Krag, Hørsholm Softball Klub, DM Guld i senior dame rækken, bronze ved Europa Cup i Bulgarien. Line Dideriksen, Hørsholm Softball Klub, DM Guld i senior dame rækken,

bronze ved Europa Cup i Bulgarien. Katrine Pedersen, Hørsholm Softball Klub, DM Guld i senior dame rækken, bronze ved Europa Cup i Bulgarien. Mette Nissen, Hørsholm Softball Klub, DM Guld i senior dame rækken, bronze ved Europa Cup i Bulgarien. Mathilde Thorsen, Hørsholm Softball Klub, DM Guld i senior dame rækken, bronze ved Europa Cup i Bulgarie, spillede Baltic Cup for u19 landsholdet i Sverige. Nana Rasmussen, Hørsholm Softball Klub, DM Guld i senior dame rækken, bronze ved Europa Cup i Bulgarien, spillede EM for senior landsholdet i Tjekkiet og Polen. Carina Vaisgaard, Hørsholm Softball Klub, DM Guld i senior dame rækken, bronze ved Europa Cup i Bulgarien, spillede EM for senior landsholdet i Tjekkiet og Polen. Betina Lorentzen, Hørsholm Softball Klub DM, guld i senior dame rækken, bronze ved Europa Cup i Bulgarien, spillede EM for senior landsholdet i Tjekkiet og Polen. Pernille Mayland, Hørsholm Softball Klub, DM Guld i senior dame rækken, bronze ved Europa Cup i Bulgarien, spillede EM for senior landsholdet i Tjekkiet og Polen. Line Dollerup, Hørsholm Softball Klub, DM Guld i senior dame rækken,

bronze ved Europa Cup i Bulgarien, spillede EM for senior landsholdet i Tjekkiet og Polen. Julie Monberg, Hørsholm Softball Klub, DM Guld i senior dame rækken,

bronze ved Europa Cup i Bulgarien, spillede EM for senior landsholdet i Tjekkiet og Polen. Mette Wilken, Hørsholm Softball Klub DM Guld i senior dame rækken, bronze ved Europa Cup i Bulgarien, spillede EM for senior landsholdet i Tjekkiet og Polen.

Frode Lindtner, Hørsholm Softball Klub, DM guld i senior herre rækken. Adex Gomez, Hørsholm Softball Klub, DM guld i senior herre rækken. Pavel Masek, Hørsholm Softball Klub, DM guld i senior herre rækken. Jannik Bjerrum, Hørsholm Softball Klub, DM guld i senior herre rækken. Martin Jørgensen, Hørsholm Softball Klub, DM guld i senior herre rækken, sølv ved den europæiske Masters Cup i Spanien. Martin Schwartz, Hørsholm Softball Klub,, DM guld i senior herre rækken, guld ved den europæiske Super Cup i Italien, sølv ved den europæiske Masters Cup i Spanien. Frederik Brask Terkelsen, Hørsholm Softball Klub, DM guld i senior herre rækken, guld ved den europæiske Super Cup i Italien, spillede VM for senior landsholdet i Tjekkiet. Valdemar Brask Terkelsen, Hørsholm Softball Klub, DM guld i senior herre rækken, guld ved den europæiske Super Cup i Italien, spillede VM for senior landsholdet i Tjekkiet. Anders Bendix Svane, Hørsholm Softball Klub, DM guld i senior herre rækken, spillede VM for senior landsholdet i Tjekkiet. Jens Jakobsen, Hørsholm Softball Klub, DM guld i senior herre rækken,

DM guld i Super Senior rækken, sølv ved den europæiske Masters Cup i Spanien. Christian Philip Jørgensen, Hørsholm Softball Klub DM guld i Super Senior rækken, sølv ved den europæiske Masters Cup i Spanien. Jens Terkelsen, Hørsholm Softball Klub, DM guld i Super Senior rækken. Rune Clasen, Hørsholm Softball Klub, DM guld i Super Senior rækken. David Fuhrman, Hørsholm Softball Klub, DM guld i Super Senior rækken. Marlene Harms Larsen, Hørsholm Softball Klub, DM guld i Super Senior rækken. Martin Holmberg, Hørsholm Softball Klub, sølv ved den europæiske Masters Cup i Spanien.

Hørsholm Kunstskøjteløber Forening Jacqueline Weisberg Klein, Hørsholm Kunstskøjteløber Forening, har vundet guld ved de netop afholdte Danmarksmesterskaber i solodans basic novice. Alexander Emil Bruus-Jensen, Hørsholm Kunstskøjteløber Forening, har vundet sølv ved de netop afholdte Danmarksmesterskaber i solodans basic novice. Emma Jean Bruus-Jensen, Hørsholm Kunstskøjteløber Forening, har vundet bronze ved de netop afholdte Danmarksmesterskaber i solodans intermediate novice. Fie Egan Magnussen, Hørsholm Kunstskøjteløber Forening, har vundet guld ved de netop afholdte Danmarksmesterskaber i sololøb debs M. Lucca Borgen Torp Madsen, Hørsholm Kunstskøjteløber Forening, har vundet sølv ved de netop afholdte Danmarksmesterskaber i sololøb cubs M. Selma Agnete Willemoe Wang, Hørsholm Kunstskøjteløber Forening, har vundet sølv ved de netop afholdte Danmarksmesterskaber i sololøb cubs M.

Hørsholm Karate Klub Oscar Friis, Hørsholm Karate Klub, har virkelig gjort det helt fantastisk som repræsentant for Hørsholm Karate Klub og for kommunen med hele tre flotte medaljer i 2019 - 3. Plads JKS VM senior -75 kg, 3. Plads wkf DM ung senior -75 kg, 2. Plads shobu ippon DM senior 18-29 år. Rune Zimsen, Hørsholm Karate Klub, vandt i 2019 en flot 2. Plads i shobu ippon DM for kategorien 30-39 år. Jan Jensen, Hørsholm Karate Klub, brillerede til Danmarksmesterskabet i Karate med en 1. Plads i shobu ippon i kategorien 50+ år. Malene Krause, Hørsholm Karate Klub, gjorde sig fortjent til sort bælte i 2019, fik også en flot 2. Plads i shobu ippon til DM i kategorien kvinder +50. Rune Zeitzen, Hørsholm Karate Klub, har vundet en flot 3. Plads i kategorien senior 18-29 til VM.

Hørsholm Svømmeforening Asger Væver Hartvig, Hørsholm Svømmeforening, har haft et forrygende 2019 med flotte resultater - både på nationalt såvel som på nordisk plan: 4. oktober 2019 - Østdanske mesterskaber på kortbane - guld i 100 bryst, sølv i 50 bryst og bronze i 100 medley, 31. oktober 2019 - DM på kortbane - guld i 50 bryst og 100 bryst, 30. november 2019 - Nordiske Mesterskaber på kortbane - guld og nordisk mester i 100 bryst. 1. december 2019 guld i holdkap 4x100 medley - endda med dansk junior rekord i 4x100 medley. Marina Nissen Jakobsen, Hørsholm Svømmeforening, har deltaget i mange nationale mesterskaber og har svømmet sig til mange flotte personlige rekorder. Den 11. juli 2019 til DM på langbane fik Marina en sølv medalje i 50 fri i ungsenior kategori. Udvalgte svømmere fra 1. holdet i Hørsholm Svømmeforening:

Martha Vitus Tversted, Marina Nissen Jakobsen, Kaya Vennick Haugbølle, Cecilie Salskov Jensen, Alba Vendelboe-Schack, Caroline Salskov Jensen, Anne Føyen, Martha Hjuler Britze, Elena Westmark Holm, Alexander Tullberg, Sebastian Hviid Larsen, Malte Egholm, Brøns, Sebastian Tullberg, Martin Vennick Haugbølle, Rasmus Steenberg, Asger Væver Hartvig, Jakob Bjerre Eriksen, Magnus Bækgaard Andersen og sidst men ikke mindst landsholdsvømmer Mathias Rysgaard har svømmet sig til en bemærkelsesværdig præstation ved at svømme sig til en guld medalje i 3. division i weekenden den 14.-15. december. En kneben sejr over Hvidovre, som blev slået på målstregen med 300 Fina points. Hermed kvalificeret til 2. division fra næste sæson.

Rungsted Ishockey Klub - RIK Viktor Bergqvist, RIK, har i sæsonen 2018-2019 deltaget på det danske Junior 16 landshold. Laurits Schultze, RIK, har i sæsonen 2018-2019 deltaget på det danske Junior 17 landshold. Carl Almlund, RIK, har i sæsonen 2018-2019 deltaget på de danske Junior 17 og 18 landshold.

Rungsted Seier Capital Rungsted Seier Capital, hele holdet, pokalmestre og danmarksmestre.

Hørsholm Badminton Klub Gitte Kruse, Hørsholm Badminton Klub, efter et VM i Polen vandt hun bronzemedalje blandt 64 par i damedouble i aldersgruppen 50+. Edward Nielsen, Noah Jørding, Samuel Frandsen, Christian Johannesen, Sebastian Søbjerg Lynfort, Hørsholm Badminton Klub, U13A drenge hold formåede først at opnå guld ved Sjællandsmesterskabet og kvalificerede sig herved til Danmarksmesterskabet, hvor det lykkedes dem at få bronze.

Hørsholm Rungsted Tennisklub Vitus Molbech Rasmussen, Hørsholm Rungsted Tennisklub, vinder guld Danmarksmesterskaber for hold udendørs for U10. Anders Elfving, Hørsholm Rungsted Tennisklub, vinder guld Danmarksmesterskaber for hold udendørs for U10. August Hartmann, Hørsholm Rungsted Tennisklub, vinder guld Danmarksmesterskaber for hold udendørs for U10. Philip Bjerregaard Schrøder, Hørsholm Rungsted Tennisklub, vinder guld Danmarksmesterskaber for hold udendørs for U10. Carl Philip Weller, Hørsholm Rungsted Tennisklub, vinder guld Danmarksmesterskaber for hold udendørs for U10. Christian Grønfeldt Sørensen, Hørsholm Rungsted Tennisklub, vinder bronze Danmarksmesterskaber for hold udendørs U12, vinder sølv i drengedouble U12 ved Danmarksmesterskaberne for juniorer udendørs, vinder sølv i drengedouble U12 ved Danmarksmesterskaberne for juniorer indendørs. Sebastian Lun, Hørsholm Rungsted Tennisklub, vinder bronze Danmarksmesterskaber for hold udendørs U12. Christoffer Ditlev Hassel, Hørsholm Rungsted Tennisklub, vinder bronze Danmarksmesterskaber for hold udendørs U12. August Bjerregaard Schrøder, Hørsholm Rungsted Tennisklub, vinder bronze Danmarksmesterskaber for hold udendørs U12.

Vilma Krebs Hyllested, Hørsholm Rungsted Tennisklub, vinder bronze Danmarksmesterskaber for hold udendørs U14 piger, sølv i damedouble ved Danmarksmesterskaberne for seniorer udendørs, sølv i mixdouble U14 ved Danmarksmesterskaberne for juniorer udendørs, bronze i U14 pigesingle ved Danmarksmesterskaberne for juniorer indendørs, sølv i U14 pigedouble ved Danmarksmesterskaberne for juniorer indendørs. Mille Johanna Mørk, Hørsholm Rungsted Tennisklub, vinder Bronze Danmarksmesterskaber for hold udendørs U14 piger. Anna Lindelof Schmidt, Hørsholm Rungsted Tennisklub, vinder bronze Danmarksmesterskaber for hold udendørs U14 piger. Anna Ellen Christiansen, Hørsholm Rungsted Tennisklub, vinder bronze Danmarksmesterskaber for hold udendørs U14 piger. Sarah Suljadzic, Hørsholm Rungsted Tennisklub, vinder bronze Danmarksmesterskaber for hold udendørs U14 piger. Ida Hasselbalch, Hørsholm Rungsted Tennisklub, vinder bronze Danmarksmesterskaber for hold udendørs U18 piger, bronze i damedouble ved Senior Danmarksmesterskaberne udendørs, bronze U18 pigesingle ved Danmarksmesterskaberne for juniorer udendørs, guld u18 mixdouble ved Danmarksmesterskaberne for juniorer udendørs, vinder bronze U18 pigesingle ved Danmarksmesterskaberne for juniorer indendørs, guld U18 pigedouble ved Danmarksmesterskaberne for juniorer indendørs. Olivia Parsholt Beck, Hørsholm Rungsted Tennisklub, vinder bronze Danmarksmesterskaber for hold udendørs U18 piger. Sofia Læssøe Højer, Hørsholm Rungsted Tennisklub, vinder bronze Danmarksmesterskaber for hold udendørs U18 piger. Cecilie Lyttik, Hørsholm Rungsted Tennisklub, vinder bronze Danmarksmesterskaber for hold udendørs U18 piger. Johanne Christine Svendsen, Hørsholm Rungsted Tennisklub, vinder bronze Danmarksmesterskaber for hold udendørs U18 piger, guld i U16 pigesingle ved Danmarksmesterskaberne for juniorer indendørs, vinder guld i U16 pigedouble ved Danmarksmesterskaberne for juniorer indendørs, guld i U16 pigesingle ved Danmarksmesterskaberne for juniorer udendørs, guld i U16 pigedouble ved Danmarksmesterskaberne for juniorer udendørs, sølv i damesingle ved Danmarksmesterskaberne for seniorer udendørs.

Jesper Andi Jørgensen, Hørsholm Rungsted Tennisklub, vinder bronze i herresingle ved Danmarksmesterskaberne for seniorer udendørs. Mathilde Tranberg, Hørsholm Rungsted Tennisklub, vinder bronze i damedouble ved Danmarksmesterskaberne for seniorer udendørs. Christopher Garde, Hørsholm Rungsted Tennisklub, vinder guld i U14 drengesingle ved Danmarksmesterskaberne for juniorer udendørs, guld i U14 drengedouble ved Danmarksmesterskaberne for juniorer udendørs, guld i U14 drengesingle ved Danmarksmesterskaberne for juniorer indendørs. Balthazar Huss, Hørsholm Rungsted Tennisklub, vinder Bronze Danmarksmesterskaber for hold udendørs U12, bronze i U12 drengesingle ved Danmarksmesterskaberne for juniorer indendørs. Anders Bjørn Møller, Hørsholm Rungsted Tennisklub, vinder bronze i U14 drengedouble ved Danmarksmesterskaberne for juniorer indendørs. Rasmus Egehus, Hørsholm Rungsted Tennisklub, vinder bronze i U16 drengesingle ved Danmarksmesterskaberne for juniorer indendørs, bronze i U16 drengedouble ved Danmarksmesterskaberne for juniorer udendørs. Lis Ramberg Beyer, Hørsholm Rungsted Tennisklub, vinder guld i mixdouble 70+ ved Danmarksmesterskaberne for veteraner indendørs. Elsebeth Schønau, Hørsholm Rungsted Tennisklub, vinder sølv i damesingle 70+ ved Danmarksmesterskaberne for veteraner udendørs, vinder bronze i mixdouble 70+ ved Danmarksmesterskaberne for veteraner udendørs, sølv i damesingle 70+ ved Danmarksmesterskaberne for veteraner indendørs, bronze for hold 70+ ved Danmarksmesterskaberne for veteraner udendørs. Michael Bernhoft, Hørsholm Rungsted Tennisklub, vinder bronze for hold 70+ ved Danmarksmesterskaberne for veteraner udendørs. Troels Gunnergaard, Hørsholm Rungsted Tennisklub, vinder bronze for hold 70+ ved Danmarksmesterskaberne for veteraner udendørs. Mogens Drehn, Hørsholm Rungsted Tennisklub, vinder bronze for hold 70+ ved Danmarksmesterskaberne for veteraner udendørs, sølv i mixdouble 70+ ved Danmarksmesterskaberne for veteraner udendørs, sølv i herredouble 70+ ved Danmarksmesterskaberne for veteraner udendørs,

desuden udtaget til Verdensmesterskaberne for veteraner i Kroatien. Helene Beck-Bang, Hørsholm Rungsted Tennisklub, vinder sølv i damedouble 50+ ved Danmarksmesterskaberne for veteraner udendørs. Karen Kristiansen, Hørsholm Rungsted Tennisklub, vinder bronze i damesingle 70+ ved Danmarksmesterskaberne for veteraner udendørs, bronze for hold 70+ ved Danmarksmesterskaberne for veteraner udendørs. Anne-Mette Sørensen, Hørsholm Rungsted Tennisklub, vinder bronze for hold 70+ ved Danmarksmesterskaberne for veteraner udendørs, vinder guld i damedouble 70+ ved Danmarksmesterskaberne for veteraner indendørs. Susanne van Deurs, Hørsholm Rungsted Tennisklub, vinder guld i damedouble 70+ ved Danmarksmesterskaberne for veteraner udendørs. Claus Sørensen, Hørsholm Rungsted Tennisklub, vinder bronze for hold 70+ ved Danmarksmesterskaberne for veteraner udendørs. Christian Dyrberg, Hørsholm Rungsted Tennisklub, vinder bronze for hold 70+ ved Danmarksmesterskaberne for veteraner udendørs.

Hillerød Judo Klub Lærke Marie Olsen, Hillerød Judo Klub, har i sit første år som senior, vundet en bronze medalje i European open i Prag og placeret sig på en 5. plads ved Grand Prix'et i Hoh Hot i Kina. Samtidigt har Lærke stabilt samlet point på World Ranking List der anvendes til kvalifikationen mod OL 2020 i Tokyo.

Kokkedal Golfklub Emil Gruhn, Kokkedal Golfklub, deltog på Kokkedal Golfklubs mesterhold der i 2019 vandt DM Guld for Herrer i eliterækken/Santander Divisionen. Deltog desuden på det udvalgte hold der repræsenterede Kokkedal til EM for hold i Frankrig, hvor holdet opnåede en 5. plads. Simon Burkrinsky, Kokkedal Golfklub, deltog på Kokkedal Golfklubs mesterhold der i 2019 vandt DM Guld for Herrer i eliterækken/Santander Divisionen. Deltog desuden på det udvalgte hold der repræsenterede Kokkedal til EM for hold i Frankrig, hvor holdet opnåede en 5. plads. Kasper Hooge, Kokkedal Golfklub, deltog på Kokkedal Golfklubs mesterhold der i 2019 vandt DM Guld for Herrer i eliterækken/Santander Divisionen. Deltog desuden på det udvalgte hold der repræsenterede Kokkedal til EM for hold i Frankrig, hvor holdet opnåede en 5. plads. Niklas Møller, Kokkedal Golfklub Niklas, deltog på Kokkedal Golfklubs mesterhold der i 2019 vandt DM Guld for Herrer i eliterækken/Santander Divisionen. Niklas var blandt andet med til at vinde et nervepirrende omspil i semifinalen. Desuden har han på imponerende vis vundet Nordic League for professionelle og fortsætter i 2020 på Challenge Touren (niveauet under Europa Touren). Simon Gundorph, Kokkedal Golfklub, deltog på Kokkedal Golfklubs mesterhold der i 2019 vandt DM Guld for Herrer i eliterækken/Santander Divisionen. Præsterede en lang række imponerende sejre undervejs og var hermed væsentlig bidragsyder til holdets succes. Jesper Lerchedal, Kokkedal Golfklub, deltog på Kokkedal Golfklubs mesterhold der i 2019 vandt DM Guld for Herrer i eliterækken/Santander Divisionen. Ydede en solid præstation og deltog i samtlige matcher. Han figthersprit og vindergejst smittede af på hele holdet. Andreas Lunding, Kokkedal Golfklub, deltog på Kokkedal Golfklubs mesterhold der i 2019 vandt DM Guld for Herrer i eliterækken/Santander Divisionen. Leverede en række imponerede sejre og deltog i samtlige matcher. Har ydermere udmærket sig ved at vinde Willis/Ecco Touren for professionelle der blev afholdt i august med deltagelse af professionelle fra hele Norden. Markus Swane, Kokkedal Golfklub, deltog på Kokkedal Golfklubs mesterhold der i 2019 vandt DM Guld for Herrer i eliterækken/Santander Divisionen. Ydede en stærk støtte til holdet også de gange hvor han var reserve. Nils Rørbæk, Kokkedal Golfklub, leverede som træner en sølvmedalje med damerne i år og til guld for herrerne. Christina Thouber, Kokkedal Golfklub, har i sit debutår som landsholdsspiller for golf juniorer skabt en række bemærkelsesværdige resultater. En bronzemedalje ved DM for juniorer og en række andre flotte resultater både på landsholdet, klubholdet og individuelt i elitematcher. Stig Petersen, Sverker Ölmestig, Per Hagstrøm, Kristian Paaschburg, Helge Flou-Jensen, Hanne Flou-Jensen, Annette Cortsen og Erik Weber-Olesen, Kokkedal Golfklub, vinder bronze ved Danmarksmestre Veteran (+60 år) for hold.

Kongelig Dansk Yachtklub Jens-Christian Dehn-Toftehøj, Kongelig Dansk Yachtklub, er en del af det Danske Ungdoms-sejlerlandshold. 14. plads til 29er VM. Ungdoms DM Guld - DM Guld. Rebekka og William Johannesen, Kongelig Dansk Yachtklub, søskende parret er aktive sejlere på den danske Ungdoms-sejlerlandshold. De har i 2019 sejlet både 29er jollen og Nacra 15 jollen. I Nacra 15 kvalificerede de sig til World Sailings Ungdoms VM for 2. år i træk og fik en 7. plads. Malthe Ebdrup og Peter Joos, Kongelig Dansk Yachtklub, sejler 29er i KDY's talentcenter i Rungsted. I sommeren 2019 sejlede de sig ind på det danske Ungdoms-sejlerlandshold efter de vandt den danske udtagelse til World Sailings Ungdoms VM, hvor der kun deltager en besætning pr land pr bådtype. Til Ungdoms VM placerede de sig på en flot 11. plads. Victor Ladefoged og Mads Poder, Kongelig Dansk Yachtklub, har igen i 2019 været en del af det danske Ungdoms-sejlerlandshold i 29er klassen og sejlet sig til Ungdoms DM Bronze og DM Sølv. August Bredtoft, Kongelig Dansk Yachtklub, kvalificerede sig i foråret 2019 til en plads på det danske Optimist Landshold og sejlede sig til en plads i EM truppen og endte som 3. bedste danske sejler med en 45. plads ud af 172 deltagere. Mads-Emil Lübeck og Nikolai Hoffmann Buhl, Kongelig Dansk Yachtklub, har i 2019 været på det danske Sejlerlandshold. De vandt i foråret retten til at repræsentere Danmark ved årets for-OL i Japan i 49er. I 2019 har de sejlet sig til guldmedaljer ved årets DM i 49er. Jonas Warrer og Jakob Precht, Kongelig Dansk Yachtklub, har i 2019 været på den danske sejlerlandshold. Til VM i New Zealand sejlede de sig til en 9. plads og er dermed den førende besætning i udtagelsen til OL 2020. Daniel Nyborg og Sebastian Wright Olsen, Kongelig Dansk Yachtklub, er på det danske Udviklingslandshold. I 2019 sejlede de sig til bronze ved DM i 49er. Besætningen går efter at deltage til OL i 2024. Michala Høeg Norsell, Kongelig Dansk Yachtklub, er på den danske Udviklingslandshold og sejler Laser Radial. Sølv ved Ungdoms DM. Lin Ea Cenholt og Christian Peter Lübeck, Kongelig Dansk Yachtklub, er et af Danmarks bedste kort til en olympisk medalje i 2020 og har status som landsholdssejlere i Dansk Sejlunion. I 2019 vandt de den første af 2 udtagelser, da de tog sølv til VM i New Zealand. 2. og afgørende udtagelse afholdes i midten af februar 2020 under VM i Australien.

I 2019 har Lin og CP sejlet sig til følgende medaljer foruden en række topplaceringer til World Cup stævner: EM Bronze, VM Sølv.

Rungsted Golf klub Anne Normann, Rungsted Golf klub, er rykket helt op i toppen af den danske golfverden og er også ved at placere sig solidt i den internationale golfverden. Anne har i 2019 opnået meget flotte resultater, bl.a. var hun holdkaptajn for det danske juniorpige landshold, der blev Europamestre i Spanien. Det er første gang, at Danmark har vundet Europamesterskabet.

Individuelt blev Anne nr. 2 i turneringen. Blev nummer 4 ved VM for hold i Canada, individuelt blev hun #11. Derudover deltog Anne på Junior Solheim Cup i Skotland, hvor de 12 bedste europæiske og amerikanske piger spiller mod hinanden. Europa tabte 13-11. Individuelt fik Anne 2 sejre og 1 nederlag. Øvrige resultater er: Number 37 ved EM for kvinder i England Nr. 2 ved Annika Invitational i Sverige. Nr. 2 ved DM i slagspil for kvinder i Københavns Golfklub. Nr. 4 ved Danish International Ladies Amateur Championship i Silkeborg. Herudover er Anne blevet udtaget til at spille på det danske kvindelandshold fra 2020, hvor hun også starter på College i Houston, USA efter sommerferien, når hun er blevet student.

Allerød Karate Josefine Wielje Wimmer Berthelsen, Allerød Karate dojo, har både vundet medalje til danmarksmesterskaberne, SKIF verdensmesterskabet og deltager på landsholdet.

Sigma Swim Allerød Julie Stampe, Sigma Swim Allerød, guld og vinder af konkurrencen Danmarks mesterskabet for hold i december 2019. Guld og vinder som Danmarks bedste junior hold ved de danske langbane mesterskaber i juli 2019: Resultater ved kortbane danmarksmesterskaber: Sølv i 200 m ryg, bronze 4x100 medley samt sølv i 4x200 fri og guld i 4x100 medley til de regionale østdanske mesterskaber.

Resultater til Danske mesterskaber på Langbane: Sølv 200 ryg, junior DM ved Danish Open, sølv 200 ryg, åbent dansk mesterskab for guld 4x100 medley DM langbane, sølv 4x200 fri, junior, sølv 4x200 individuel medley, junior, sølv 4x100 medley, junior DM, bronze 4x100 fri, junior DM.

Hørsholm 79ers Basketball Anne-Sofie Skytt, Hørsholm 79ers Basketball, bronze til U13 slutspil 2019. Camille Bornemann, Hørsholm 79ers Basketball, bronze til U13 slutspil 2019. Cecilie Østrup Hansen, Hørsholm 79ers Basketball, bronze til U13 slutspil 2019. Elin Kassem, Hørsholm 79ers Basketball, bronze til U13 slutspil 2019. Emilie Borges-Michaelsen, Hørsholm 79ers Basketball, bronze til U13 slutspil 2019. Josephine Emilie Lambertsen, Hørsholm 79ers Basketball, bronze til U13 slutspil 2019 Josephine Hjorth, Hørsholm 79ers Basketball, bronze til U13 slutspil 2019. Karla Høyer Nørby, Hørsholm 79ers Basketball, bronze til U13 slutspil 2019. Laura Emilie Mcphail, Hørsholm 79ers Basketball, bronze til U13 slutspil 2019. Maja Raahauge Esven, Hørsholm 79ers Basketball, bronze til U13 slutspil 2019. Marwah Shokran, Hørsholm 79ers Basketball, bronze til U13 slutspil 2019. Rosa Krone Johansen, Hørsholm 79ers Basketball, bronze til U13 slutspil 2019. Rose Mikkelsen, Hørsholm 79ers Basketball, bronze til U13 slutspil 2019.

Gritt Ryder, Hørsholm 79ers Basketball Klub, landsholdanfører var initiativtager og den drivende kraft bag en uge, der vendte en tilsyneladende uoverkommelig opgave for det danske damelandshold i basketball, til noget der fik samlet basket-Danmark og de manglende 200.000 kroner for at holdet kunne komme til at spille EM-kvalifikation i den mest skrabede version. Gritt og spillerne på damelandsholdet satte selv den indsamling i gang, som nu er slut, og efter over 850 private donationer og sponsoraftaler med blandt andet Oddset, Danske Spil, er holdet nu officielt tilmeldt den bedste turnering i Europa og bruttotruppen udtaget. Landsholdet deltog derfor for første gang i 19 år i EM.kval og spillede ligeop med Italien (top 12 i verden) på hjemmebane. Anne Hee, Hørsholm 79ers Basketball Klub, bærende spiller på A-landsholdet i basketball og spiller på HØRSHOLM 79ERS elitedame hold. Caroline Bornemann, Hørsholm 79ers Basketball Klub, U18 landsholdspiller og spiller på HØRSHOLM 79ERS elitedame hold. Var på det U18 Damelandshold der spillede EM i Østrig. Clara Madsen, Hørsholm 79ers Basketball Klub, spillede Nordiske Mesterskaber i Finland på Danmarks U18 basketball landshold og vandt sølv i 2019.



Ida La Cour Heebøll, Hørsholm 79ers Basketball Klub, spillede Nordiske Mesterskaber i Finland på Danmarks U18 basketball landshold og vandt sølv i 2020. Jesper Krone, cheftræner, Hørsholm 79ers Basketball Klub, som landstræner skulle udtage et landshold op mod de første kampe på højeste europæiske niveau for det danske damelandshold i basketball i 19 år.

Camille Bornemann, Hørsholm 79'ers Basket, DM i streetbasket. Alberte Finderup, Hørsholm 79'ers Basket, DM i Streetbasket. Ida Westphall, Hørsholm 79'ers Basket, DM i streetbasket. Emilie Borges-Michaelsen, Hørsholm 79ers basketball, DM i Streetbasket.

Alberte Frisch, 79'ers Ladies, udtaget til U16 Landshold. Clara Knudsen, 79'ers Ladies, udtaget til U16 Landshold. Eva Hoffman, 79'ers Ladies, udtaget til U15 Landshold,

DM Bronze med U15 Piger i Mesterrækken. Ida-Marie Andersen, 79'ers Ladies, U15 DM bronze med U15 Piger i mesterrækken. Josefine Boss, 79'ers Ladies, udtaget til U15 Landshold, DM Bronze med U15 Piger i Mesterrækken. Karoline Korsholm, 79'ers Ladies, DM Bronze med U15 Piger i Mesterrækken. Louise Bracht Nielsen, 79'ers Ladies, udtaget til U16 Landsholdet. Louise Lunøe Petersen, 79'ers Ladies. udtaget til U15 Landshold, DM Bronze med U15 Piger i Mesterrækken. Sara Gavrilovic, 79'ers Ladies, udtaget til U16 Landsholdet. Svea Jensen, 79'ers Ladies, udtaget til U15 Landshold, DM Bronze med U15 Piger i Mesterrækken. Thea Rebecca, 79'ers Ladies, udtaget til U16 Landsholdet. Viktoria Priess, 79'ers Ladies, udtaget til U15 Landshold, DM Bronze med U15 Piger i Mesterrækken. Kirstine Næsborg, 79'ers Ladies, udtaget til U15 Landshold, DM Bronze i U15 DM - mesterrække.

Hørshom 79'ers basketklub U19 herreholdet vandt pokalen i den landsdækkende pokalturnering og fik sølv til nordiske mesterskab for klubhold i 2019. U19 herrer holdet: Christian Frahm, David Jovanovic, Igor Bakic, Johannes Vallentin, Leonardo Carlino, Magnus Mailand, Marcus Tajik, Mathias Clausen, Musa Dibba, Nikolaj Rahe, Rasmus Simonsen og Tobias Heinrichas.



Coach: Roberto Velosa

Ass coach: Casper Brunn Andersen Yasmine Tajik, Leonardo Carlino, Igor Bakic og David Jovanovic deltog også med landsholdet til nordiske mesterskaber og europamesterskaberne. David Jovanovic, Igor Bakic, Johannes Vallentin og Leonardo Carlino deltog på U19 landsholdet til Nordiske mesterskaber og EM.

Laurits Halstad, Hørsholm 79'ers basketklub, vandt NM guld (Nordiske mesterskaber) og EM bronze (europa mesterskaberne) i sommeren 2019 med det danske U-16 Basket Landshold. Til daglig spiller Laurits i Hørsholm 79’ers på vores U-19 hold og på klubbens 1. divisions seniorhold. Malthe Tofft, Hørsholm 79'ers basketklub, har spillet på basketball U15 landsholdet i 2019, hvor han har repræsenteret Danmark både ved Copenhagen Invitational i Farum og North Sea Cup i Vejen. Malthe har spillet for Danmark mod hold fra Sverige, Kenya og England samt mod landsholdene fra Holland, Sverige og Tyskland.

