Se billedserie Sådan kan den ny Rungsted Havn komme til at se ud. Illustration: Rungsted Havn Foto: Lars Sandager Ramlow

Send til din ven. X Artiklen: Havneudvidelse: Det kan godt være 60 millioner værd Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Havneudvidelse: Det kan godt være 60 millioner værd

Politikerne i Hørsholm er overvejende positive over for Rungsted Havns planer om en større havn med 200 nye bådepladser

Ugebladet Hørsholm - 31. august 2020 kl. 18:00 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Rungsted Havn møder overordnet set velvilje hos kommunens politikere i forhold til planerne om at udvide havnen. Alle, Ugebladet har talt med, hæfter sig imidlertid ved, at det ikke skal være en udvidelse alene får bådejernes skyld. Skal der postes penge i projektet, skal alle borgere få glæde af forbedringerne.

Læs også: Her vil de bygge fremtidens havn

To modeller Havnens eget oplæg er delt op i to modeller: En, der er ren vedligeholdelse af blandt andet det eroderede punktfundament under gangbroen, en anden, hvor vedligeholdelsen af den snart 50 år gamle havn suppleres med en ganske omfattende udvidelse på 150 meter ud i Øresund med nye moler med 200 ekstra bådpladser, et nyt stort frit areal ud for Nokken, forbedret strandområde, badebroer og en såkaldt 'klippeø'.

Vedligeholdelsesmodellen står i ca. 31 millioner kroner, udvidelsen i ca. 120 millioner kroner. Havnen er selv er i stand til at rejse 60 millioner med egne midler og lån, Hørsholm Kommune skal så tage stilling til, om den skal finde de resterende 60 millioner kroner til at realisere det foreliggende projekt.

Holdningen i store dele af de politiske grupperinger i kommunalbestyrelsen er positiv. Både for vedligeholdelse og udvidelse af havnen, der betragtes som kommunens største aktiv.

Vi skal være knivskarpe Den radikale viceborgmester Henrik Klitgaard er klar i mælet.

"Det er fremragende. Udvider vi med 200 familier, rammer vi ca. 1000 eller flere. Det bør udlse et kommunalt tilskud," lyder Klitgaards reaktion.

RUNGSTED HAVN

Ca. 1,75 millioner besøgende og brugere årligt

675.000 biler på havnens område.

786 bådpladser

812 på venteliste med en årlig udskiftning på 60

Der er beskæftiget 250 årsværk på havnen



DET SKAL SKE

Ny åben og rekreativ plads foran Nokken

Modernisering af strandfaciliteterne med 'klippeø' på sydsiden

Ny indsejling

Gæstemolen skal skiftes

Nye flydebroer

Brændstofmolen skal udskiftes

Sikring af havnebassinet mod hårdt vejr og højvande

Molehalsene skal renoveres

Trafikken skal saneres

Flere p-pladser på de nye, bredere moler

Uændret bådpladsleje på eksisterende pladser

Mindst 10 procent af ekstra indtægt skal som overskud bruges til at forbedre havnens økonomi og sikre havnen en solid buffer til stormflodsskader, uforudsete hændelser m.m.

Mindst 80 procent af nye pladser skal være udlejet inden igangsættelse



Pris ca. 120 millioner kr., hvor havnen selv kan bidrage med 60 millioner. Pris ca. 120 millioner kr., hvor havnen selv kan bidrage med 60 millioner. Han understreger, at man dog skal være "knivskarp på, hvad borgerne uden båd i havnen får" og mener, at det oplæg, havnen nu selv har fremlagt på to temamøder med kommunalbestyrelsen, er " absolut 60 millioner værd."

Turning Torso Liberal Alliances Jakob Nybo er parat til at gå endnu længere.

"Om det så koster 200 millioner og kommunen skal bidrage med 100 af dem, så er LA med på det. Vi mener, det er spændende og vi vil gå ind i det med stor interesse og engagement," siger Jakob Nybo.

Han mener det vigtigt, at borgerne i Hørsholm får noget for pengene og peger især på badebeoer, det nye område ud for Nokken og stranden og 'klippeøen' som attraktioner.

"Og hvorfor ikke bygge et 'Turning Torso' på havnen? Det kunne da være fantastisk," mener LA's mand i kommunalbesyyrelsen.

Nej til udenbys både Thorkild Gruelund fra SocialKonservative finder det væsentligt, at de nye bådpladser reserves til borgere fra Hørsholm Kommune.

"I forslaget ligger, at 80 procent af pladserne skal være solgt forlods, og de 160 pladser må efter min mening kun gå til borgere fra kommunen," lyder meldingen fra Gruelund.

Det mener han ikke bør være et problem med aktuelt 812 familier på venteliste.

Han hæfter sig ved den forbedrede badestrand, at havnen sikres mod fremtidige vejrmæssige katastrofer og tilføjer så, at vandet skal være til at bade i, hvis der nu kommer badebroer.

Tæt dialog med borgerne Venstres Ann Lindhardt mener det er for tidligt at tilkendegive en holdning til udvidelsesplanerne.

"Havnen er et vigtigt aktiv. Vi skal have belyst økonomien og se, hvad der kan lade sig gøre. Og så skal der være tæt dialog med borgerne," siger hun.

Markant mere attraktiv Konservative med borgmester Morten Slotved i spidsen finder generelt oplægget, og især badebroen, "interessant".

"Uanset hvad, så er havnen at aktiv for os. Også med en ren vedligeholdelse. Det er dog fair nok, at kommunen spæder til, hvis der skal skabes ekstra oplevelser for borgerne," tilføjer han.

Også borgmesteren peger på, at borgerne skal med på en dialog om, hvad de har brug for af oplevelser i havnen, der årligt tiltrækker flere besøgende end eksempelvis Xoologisk Have i København og en million flere end Louisiana i Humlebæk i rekordåret 2019.

"Jeg ser planen som et idéoplæg, som vil gøre havnen markant mere attrakiv," siger Morten Slotved.

Ønsker mere strand Socialdemokraterne ser også med milde øjne på et kommunalt økonomisk engagement i en havneudvidelse, forudsat det ifølge Svend Erik Christiansen giver forbedrede offentlige områder.

"Adgangen til stranden er for dårlig nu, og stranden skal være større. Badebroerne skal prioriteres," mener det socialdemokratiske kommunalbestyrelsesmedlem.

"Vi er positive, og en udvidelse, der skaber merværdi for borgerne, kan godt være 60 millioner kroner værd," slutter han.

Ikke kun for Frits og Poul Løsgænger Annette Wiencken er som udgangspunkt med på en udvidelse ud over den nødvendige vedligeholdelse og kalder det en win-win, at der så også kommer 200 nye pladser til.

Hun er ikke så radikal i kravet som Thorkild Gruelund, at de nye pladser skal reserveres til borgere i Hørsholm, men mener generelt, at udvidelsen skal give mening for borgerne.

Også for gratisterne "Vi 'gratister', som havnebestyrelsen kalder os almindelige mennesker, der bare kommer i havnen for at nyde en is, skal kunne se os i det, så det ikke bliver en sag alene for Frits og Poul' (figurer fra satireprogrammet 'Rytteriet', red.)," mener Annette Wiencken.

I det oplæg, som hun og resten af kommunalbestyrelsen er blevet præsenteret for på to temamøder, hæfter hun sig - ud over moleudvidelsen - især ved mulighederne, et nyt stort areal ud for 'Nokken' bringer med sig, og det nye areal, der i oplægget hedder 'klippeøen'.

Omkring finansieringen peger hun på, at selv om et kommunal bidrag til havneudvidelsen kan lånefinansieres, så betyder det, at pengene skal betales tilbage.

"Jeg ville da ærgre mig, hvis vi ikke har råd til ældre og børn, fordi der skal afdrages på et lån til havnen," understreger Annette Wiencken.

relaterede artikler

Politiet har tiltalt otte i sag om skuddrab 21. august 2020 kl. 08:15

Bakteriefyldt badevand i Rungsted: Ny fokus på at løse mysterie om forurening 29. juli 2020 kl. 07:00