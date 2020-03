Hash og skunk sendte 27-årig i fængsel

dom En 27-årig mand skal 30 dage i fængsel for i to tilfælde at have overtrådt loven om euforiserende stoffer. Ved retten i Helsingør var manden tiltalt for at have været i besiddelse af 1,2 gram hash i Kokkedal tilbage i december 2018 til eget brug.