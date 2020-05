Se billedserie Jørgen Skakke med sin bog, der udkom i marts. Foto: Fred Jacobsen

Han var den første, der så krigen som den var: Jeg bestilte bare en helikopter

Jørgen Skakke fra Hørsholm blev - mere eller mindre tilfældigt - den første dansker, der berettede fra Vietnamkrigen - nu har han udgivet en bog om det

Ugebladet Hørsholm - 21. maj 2020

Bogens titel er lige så konkret og uden dikkedarer som skribenten selv og hans måde at fortælle og skrive på.

'Vietnamkrigen med egne øjne' hedder bogen på 254 sider.

Titlen holder, hvad den lover: Jørgen Skakke fortæller uden alt for meget sprogligt 'vinduespynt' om sine oplevelser i de år, han oplevede krigen i Vietnam på nært hold.

Sagen er, at 30-årige Jørgen Skakke, med en fortid som militær- og reklamemand i bagagen, gennem gode forbindelser og lidt held fik fingre i et amerikansk pressekort, som gav ham adgang til stort set alt, hvad den amerikanske hær foretog sig.

"Jeg kunne bare bestille en helikopter. Så fik jeg den," fortæller den nu 82-årige, da vi sidder og snakker om bogen, oplevelserne og storpolitik henover køkkenbordet i lejligheden i Hørsholm.

Ideologisk kamp Journalistik lå ikke i kortene for unge Skakke, da denne efter realeksamen i Randers gik ind i reklamebranchen, afsluttede sin værnepligt i infanteriet som løjtnant af reserven og efter at have været på handelsskole i London og arbejdet i reklamebranchen, blev udsendt som officer i FNs fredsbevarende styrker til Cypern i 1965.

Imens udviklede amerikanernes engagement i Vietnam sig til regulær krig - og protesterne og den politisk-ideologiske kamp herhjemme om det, der skete derude i Fjernøsten, tog til i styrke.

USA var de gode Den storpolitisk interesserede Jørgen Skakkes position var klar: Han var på amerikanernes side. Amerikanerne var det, vi lænede os op ad. De beftriede os i 1945. De kunne ikke tage fejl.

"Det var umuligt for mig at forestille mig. Derfor besluttede jeg mig for at tage til Vietnam for at finde facts. 'Nu må du gøre noget', sagde jeg til mig selv," husker han tilbage.

Venstrefløj tog fejl "Det var et anti-ideologisk projekt. Jeg ville vise, at dem der fra venstrefløjen tog fejl."

Via en god forbindelse i Rederiforeningen fik han plads på et ØK-skib (Østasisatisk Kompagni, red.), der anløb Saigon i Sydvietnam. Her landede han på en enkeltbillet med 400 amerikanske dollars på lommen - klar til at bruge tre måneder af sit liv på at beskrive virkeligheden for venstrefløjen hjemme i Danmark.

"Måske kan det inspirere nogen. At gøre det utænkelige"





Jørgen Skakke, tidl. kridskorrespondent

Det blev noget helt andet: Ad to gange - fra marts 1967 til august 1968 og igen fra september 1970 til marts 1971 - blev de tre måneder til sammenlagt to år, hvor også billedet af krigen ændrede sig i Jørgen Skakkes hoved.

Fiasko og tragedie "Den var en kæmpe fiasko og en tragedie, og slet ikke så rosenrød, som det blev fremstillet af amerikanerne," fortæller Skakke, der under sit ophold fik aftaler med medier om at sende historier hjem.

Jørgen Skakke, født 1937 i Kristrup ved Randers

Uddannet i reklamebranchen

Udsendt som officier til FN's fredsbevarende styrker i Cypern (1965)

Reporter for danske og udenlandske medier i Vietnam 1967-68 og 1970-71

Udlandsmedarbejder i DR, redaktionsskretær på Radioavisen, souschef på Københavns Radio (nu P4 København), pressechef i DR og fra 1994-2005 sikkerhedspolitisk korresponden

'Vietnamkrigen med egne øjne', Skriveforlaget 2020, 255 sider For han var den eneste dansker, der rapporterede fra krigen. Og der var på det tidspunkt - i 1967 og 1968 - ingen kritisk tilgang til det, Jørgen Skakke kalder "det rene ragnarok".

Tæt på forfærdelighederne Han fik gode muligheder for at komme tæt på forfærdelighederne.

Da han ankom til Saigon, løb han ind i en amerikansk diplomat, der talte godt dansk efter et længere ophold på den amerikanske ambassade i Danmark.

Diplomaten, Peter Heller, skaffede Jørgen Skakke et amerikanske pressekort, der gav adgang til den amerikanske hærs installationer, ret til at færdes på baser og i messer og til at blive transporteret med alle typer transportfly og helikoptere med prioritet som en major i den amerikanske hær.

Kritiske øjne Det gik op for ham, at Vietnam­krigen blev beskrevet med amerikanske øjne, og at amerikanske journalister havde problemer med at rapportere kritisk, fordi de derhjemme kunne blive anset for at være upatriotiske.

Og selv om hans udgangspunkt var pro amerikansk, blev han i den tid de eneste danske kritiske øjne på krigen.

"Jeg forsøgte at beskrive situationen, som den var, afbalanceret, og passede på med ikke at vende rundt til det modsatte," erindrer han.

Ny karriere Reportagerne fra Vietnam sendte Jørgen Skakke i en ny karrieremæssig retning: Efter hjemkomsten blev han hyret som udlandsmarbejder på Radioavisen, hvor han var som freelancer i 1969-1970, hvorefter han - for egen regning - igen tog til Vietnam.

Jørgen Skakke var den første dansker der rapporterede fra krigen i Vietnam. Bogen udkom i marts. Illustration: Skriveforlaget.



Siden blev det til 37 år i Danmarks Radio i skiftende stillinger, som sluttede i 2005, da han gik på pension som 68-årig.

Han havde egentlig ikke i sinde at skrive en bog. Men børnene - der er en datter, to sønner og fem børnebørn - mente nu nok, at han havde en historie at fortælle.

"Det er jo ikke min historie, der er det interessante. Det er sagen"



Jørgen Skakke, tidl. krigskorrespondent

Det utænkelige Selv om han forsøger at nedtone sin egen person, mener han, at andre end dem, der interesserer sig for Vietnamkrigen og international politik, kan finde inspiration i hans fortælling.

"Jeg kastede mig ud i noget håbløst på egen hånd.Det baggrund for en karriere. Måske kan det inspirere nogen. At gøre det utænkelige.