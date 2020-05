Han satte børneforsogen på verdenskortet

Målet var et sundt familieliv, der byggede på tillid mellem børn og voksne på en forudsigelig og struktureret hverdag, hvor familiens problemer kunne anskues i et naturligt lys, uden at blive sygeliggjort.

I 1994 blev Lasson valgt til at repræsentere Børnesagens Fællesråd i COFACE i Bruxelles, Sammenslutningen af Familieorganisationer i EU, og 2000 - 2004 var han organisationens internationale præsident. 2004 blev han medlem af repræsentantskabet for Barnets Hus og Member of Advisory Council for Childcare, Cumbria, England.