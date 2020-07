Artiklen: Han nægter at dø nysgerrig

Men fødselaren, Hans Henrik Raith, Rungsted, når tirsdag 14. jul i alligevel 70 år frem, beriget med et, som han siger, "fantastisk og begivenhedsrigt liv".

Baseret på nogle basale filosofier - frie fugle flyver, tamme fugle længes. Eneste måde at finde ud, af hvad der er muligt, er at tage et skridt ind i det umulige og se hvad der sker. Sidst men ikke mindst: Dø ikke nysgerrig.