Her til morgen var der også samlet mennesker udenfor Netto i Hovedgaden i Hørsholm, og de havde travlt med at komme ind, da dørene åbnede kl. 8.

Hamstring i Netto brød løs midt i statsministerens tale

Det var fuldstændigt vanvittigt...

Sådan lyder det fra en Netto-medarbejder i Hørsholm efter folk i aftenen væltede ind i supermarkedet og begyndte at hamstre.

Allerede midt i statsminister Mette Frederiksens pressemøde onsdag kl. 20.30 strømmede kunderne ind i Netto i Hovedgaden, og klokken 21.15 var der fyldt i forretningen.

"Vi omsatte det samme på en time, som vi gør på en hel dag," fortæller Dennis, butiksassistent hos Netto.

Da statsministerens meldinger om, at Danmark lukker ned, vidste flere Netto-medarbejdere godt, hvad det ville betyde, og de mødte automatisk ind for at hjælpe til.