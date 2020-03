En kvinde fra Hørsholm handler stort ind i SuperBrugsen i Hørsholm Midtpunkt, men hun bedyrer, at det ville hun ellers have gjort om lørdagen, da hun har fire ældre i familien, hun skal lave mad til.

Hamstrer du: Hvad tror du selv?

Fra morgenstunden var der travlhed i SuperBrugsen i Hørsholm Midtpunkt. Ugebladet har forbi for at spørge om en række kunder om de var i gang med at hamstre