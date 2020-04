Hængsler, lys og renere søer: Sådan holder Hørsholm gang i hjulene

Fremrykning af anlægsarbejder for 42 millioner kroner skal holde gang i hjulene under coronakrisen

Økonomiudvalget skal på sit næste møde tage stilling til, om man er parat til at fremrykke investeringer for godt 42 millioner kroner.

Mere kan komme til

Det er arbejder for det beløb, der lige nu ligger på politikernes bord. Der kan dog komme mere til, oplyser direktør for by og erhverv, Ole Stilling, som henviser til, at partierne kan komme med deres forslag.