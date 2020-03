Hørsholm Kommune dropper betalingsfrister, så virksomheder hurtigere får de penge, kommunen skylder dem. Arkivtfoto Foto: Morten Timm

Håndsrækning til erhvervslivet: Kommune dropper betalingsfrist

Kommunen betaler regninger for 13 millioner kroner hurtigere og fremskynder hovedrengøring og håndværksarbejder

Ugebladet Hørsholm - 16. marts 2020 kl. 18:30

Hørsholm Kommune forsøger nu på flere områder at give erhvervslivet en hjælpende hånd i en tid, hvor mange aktiviteter er lukket ned.

I en pressemeddelelse meddeler kommunen, at man blandt andet suspenderer den normale betalingsfrist på 30 dage over for virksomheder, så de får deres penge hurtigst muligt.

Ifølge pressemeddelelsen har kommunen afventende regninger til private virksomheder på ca. 13 mio. kr. Virksomhederne kan regne med at få deres tilgodehavender i løbet af denne uge.

Fremskynder arbejde Andre tiltag er at fremskynde håndværksarbejder på skoler og institutioner, så de kan gennemføres hurtigere end planlagt.

For borgere og virksomheder, som indsender byggetilladelser mv., tilstræber Hørsholm Kommune sig også på at udstede dem som kommunen plejer.

Hovedrengøring nu Hovedrengøringen klares også nu, hvor der ikke er elever og børn på skoler og daginstitutioner - en opgave, som klares af et privat rengøringsfirma.

Derudover vil planlagte entreprenør- og håndværkeropgaver på veje, grønne områder og på skoler og institutioner blive gennemført som planlagt. Planlagte udbud og anlægsarbejder fortsætter. Eksempelvis sendes to udbud ud lige om lidt handler om renovering af vejtunneler.

Plan for erhvervsaffald For erhvervsvirksomheder, der har behov for at komme af med affald, arbejder Norfors også på en løsning. Det fælleskommunale affaldsselskab Nordfors, der står for genbrugspladserne, arbejder på, at der bliver en løsning for erhvervsaffald inden for de næste par dage.

Usædvanlig situation "Det er en helt usædvanlig situation, og vi skal først og fremmest passe på vores og andres helbred og gøre alt for, at smitten ikke spredes, " siger borgmester Morten Slotved i pressemeddelelsen.

Støt det lokale "Dernæst skal vi hver især tænke over, hvordan vi kan være med til at holde hjulene i gang. Ingen ønsker, at samfundet går i stå. Kreativiteten bobler frem hos mange erhvervsdrivende som forsøger at holde skruen i vandet. Støt dem nu, så din yndlingsbutik, cafe eller yndlingshåndværker også er der, når Danmark igen åbner." -fred.