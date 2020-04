?Hørsholm Kommune har et stort fokus på at hjælpe erhvervslivet,? siger borgmester Morten Slotved.

Håndsrækning til det lokale erhvervsliv og nye projekter for 42 millioner

I Hørsholm Kommune har der været fokus på at holde hjulene i gang for erhvervslivet, og på mandagens kommunalbestyrelsesmøde blev der vedtaget tre tiltag, der understøtter erhvervslivets likviditet.

"Kommunens likviditet nedsættes lidt i en periode, men hvis det betyder, at virksomhederne kommer bedre ud af coronakrisen, kan vi kan vi meget tilfredse. Et levende og sundt erhvervsliv er det bedste for enhver by," siger borgmester Morten Slotved (K) i en pressemeddelelse.

Det er aftale mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening fra 26. marts, der giver nu mulighed for at hjælpe de private erhvervsdrivende i Hørsholm Kommune, der ejer ejendomme eller har erhvervslejemål i kommunale bygninger.

Det drejer sig om tre initiativer, der understøtter virksomhedernes likviditet. Hørsholm Kommune udskyder således dækningsafgiften (erhvervslivets ejendomsskat til kommunen) for ejere af erhvervsejendomme, så 2. rate for 2020 først opkræves i 2021, ligesom erhvervslejere i kommunale bygninger og stadepladsholdere har mulighed for at henvende sig til kommunen for at få udsættelse af lejen i tre måneder.