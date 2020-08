Se billedserie Kirsten Thrane tror på, at den moderniserede valghandling i forbindelse med menighedsårdsvalget vil øge interessen for kirkeligt arbejde. Foto: Fred Jacobsen

Håber at få den fortabte generation tilbage

Næste måneds menighedsrådsvalg ligner nu mere et valg til et byråd - og det er godt, mener menighedsrådsformand

29. august 2020

Senest landets ca.1.700 menighedsråd kaldte til valg i 2016, var der meget lidt 'trummerum' omkring begivenheden. Ikke så mange plakater i gaderne, ikke så mange rungende taler eller debatindlæg i lokalpressen: Et menighedsrådsvalg har det med mest at foregå i fred og fordragelighed.

Flest fredsvalg En af forklaringerne er, at mere end ni ud af ti menighedsråd klarede valget med et aftale- eller fredsvalg. Som betyder, at listen med kandidater er 'klappet af' og indberettes til Kirkeministeriet - og så kører det videre de næste fire år.

Sådan er det ikke i år. Loven er lavet om, så nu skal de enkelte menighedsråd holde en valgforsamling, hvor man så skal vælge sine kandidater. Ja, man kan faktisk dukke op frisk fra gaden og stille op, hvis man i øvrigt er valgbar.

Mere demokrati Det hilser et af de medlemmer, der er på valg til menighedsrådet ved Rungsted Kirke, Birgit Veng, meget velkommen.

"Det er mere demokratisk, og jeg håber, at det kan gøre flere interesserede i at deltage i det kirkelige arbejde. Det nye valgsystem betyder, at menigheden kan få øje på, hvem der har siddet og bestemt. Min forventning er, at det øger kravet om mere dialog," siger Birgit Veng til Ugebladet/Frederiksborg Amtsavis.

Kirsten Thrane, formand for menighedsrådet ved Kokkedal Kirke, er enig.

Der er ni pladser i spil til menighedsrådsvalget for Kokkedal Kirke på valgdagen 15. september. Foto: Fred Jacobsen

FAKTA

Der er 32 pladser i spil i Hørsholms tre menighedsråd: 14 i Hørsholm Kirke, 9 i henholdsvis Rungsted og Kokkedal.

Der er ca. 13.000 menighedsrådsmdlemmer i Danmark.

Gennemsalderen er 61 år - den yngste er 18år, den ældste 97 år.

Sognenes præster er fødte medlemmer af menighedsrådet.

Valgperiodem er fire år.



Det nye valg

Omdrejningspunktet for menighedsrådsvalget er nu valgforsamlingen

Den skal finde sted torsdag 15. september

Formanden skal berette om rådets opgaver, kompetencer og hidtidige arbejde

Herefter opstilles kandidater, som præsenterer sig selv og svarer på spørgsmål.

Når kandidatlisten er komplet - og kandidaterne undersøgt for deres valgbarhed - er der skriftlig og hemmelig afstemning.

Kan man ikke fylde pladserne op ved denne nye valgprocedure, kan der efterfølgende indleveres en alternativ kandidatliste, og der er også mulighed for at afholde en ekstraordinær valgforsamling. Som et 'rigtigt' valg "Det ligner nu mere et valg som til en kommunalbestyrelse. På lang sigt hjælper det," mener Kirsten Thrane, der har en sammenligningsgrundlag med sine 22 års erfaring som medlem af kommunalbestyrelsen i Hørsholm. "Det ligner nu mere et valg som til en kommunalbestyrelse. På lang sigt hjælper det," mener Kirsten Thrane, der har en sammenligningsgrundlag med sine 22 års erfaring som medlem af kommunalbestyrelsen i Hørsholm.

Klar til ny omgang Den nu 80-årige er klar til at tage yderligere fire år i spidsen for sin menighed.

Hun ser også håbefuldt frem til, at den moderniserede og mere åbne valghandling kan vinde noget af en hel fortabt generation tilbage til arbejdet i menighedsrådene.

"Ser du på generationen med mine børn, så er de helt fraværende. Måske kan der gøres noget ved det fremover. Men det bliver en lang proces," lyder det fra menighedsrådsformanden.

Coronaens skyld Både Birgit Veng og Kirsten Thrane er klar over, at det nok ikke er sivet ud i alle hjørner og ind i alles bevidsthed, at menighedsrådsvalgene nu foregår på en helt ny måde. Det mener Kirsten Thrane er coronakrisens skyld.

"Vi skulle have haft orienteringsmøde i maj, men det satte corona en stopper for. Og da vi holdt orienteringsmøde 21. august må jeg da være ærlig og sige, at der hverken var 50 eller 20 deltagere. Men nu har vi så fire år til at 'røre i gryden' og få budskabet ud," siger Kirsten Thrane.

