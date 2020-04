HØR MUSIKKEN OG SE BILLEDERNE: Verandakoncerten brød med ensformigheden

Mere præcist ville Hanne Bræmer, der er formand for Møllevejs Grundejerforening af 1997, gerne have sine naboer ud på gaden søndag mellem kl. 14 og 15.

Dels, fordi forårvejret var fantastisk med høj sol fra en skyfri himmel, dels, fordi hun og et par andre naboer havde en overraskelse parat til dem, der valgte at bevæge sig ud af huset.

"Mange af vores kolleger stiller sig i disse tider op og synger og spiller. Så tænkte vi, at vi jo kunne gøre det samme for vores naboer," fortæller Tommy Østerlind om initiativet.

Ikke meget at lave

Ud over at give musik til naboskabet, tjente koncerten også et andet formål for musikerne. De er nemlig som hele kulturlivet hårdt ramt af coronakrisens øjeblikkelige stilstand.