En mobilmast , der rager 20 meter højere op end Rundetårn, vil efter planen hæve sig langt over de højeste trækroner i Folehaveskoven tæt ved Kystbanen med det formål at sikre bedre mobil- og internetsignal for kystbane-strækningen.

Send til din ven. X Artiklen: Grønt lys til 48 meter høj mobilmast trods klager Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Grønt lys til 48 meter høj mobilmast trods klager

Planklagenævnet har stadfæstet Hørsholm Kommunes afgørelse efter behandling af tre klager

Ugebladet Hørsholm - 30. maj 2020 kl. 08:00 Af Morten Timm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For et år siden kom det bag på flere borgere, at Hørsholm Kommune havde tilladt opsætning af en 48 meter høj mobilmast i Folehaveskoven i Rungsted.

Trods klager må de nu konstatere, at telemasten, der rager 20 meter højere op end Rundetårn, bliver en realitet.

Planklagenævnet har netop afgjort tre klager fra en beboer og to grundejerforenigner over Hørsholm Kommunes tilladelse om landzonetilladelse til den høje telemast, og nævnet stadfæster kommunens afgørelse i sagen.

Det giver dermed grønt lys for Telcon A/S til at rejse masten og dermed sikre bedre mobil- og internetsignal i området og på Kystbanen. Netop Rungsted-området lider af dårligt mobilsignal.

Samfundsinteresse Planklagenævnet har vurderet, at telemasten tjener en væsentlig samfundsmæssig interesse, og i deres afgørelse lægger de vægt på, at masten skal sikre god internetdækning i togene på Kystbanen, så de kan anvendes som en funktionsdygtig arbejdsplads, samt bedre mobildækning langs jernbanen.

Hellere ikke andre placeringer af masten har nævnet fundet mere egnede.

Manglende orientering Venstres byrådsmedlem Anne Ehrenreich kritiserede sidste år Hørsholm Kommune for ikke at have oplyst nok om maste-planen. Hun bor selv i det pågældende område og modtog mange henvendelser fra borgere, der var modstandere af en så høj mast, som vil kunne se i landskabet meget langt væk.

To af klagerne går netop på den manglende naboorientering, men en klage går på placeringen af masten. Alle klagere mener desuden, at mobilmasten vil skæmme det naturskønne område og få stor betydning for herlighedsværdien i del af Rungsted.

Reelt dilemma Formand for Miljø- og planlægningsudvalget, Jan Klit (K), har tidligere medgivet, at sådan en mast ikke pynter. Sagen har været et reelt dilemma mellem en meget høj og grim mast, der rager langt op over trækronerne, og den nødvendige mobil- og internetsignaldækning, har han erkendt.

Ifølge udvalgsformanden har teleselskabet forsøgt at placere den 48 meter høje mast, så den generer udsigten for færrest mulige beboere i området. Der vil være over 300 meter til nærmeste beboelse.

Udover masten skal der bygges en teknikabine på ejendommen Folehavevej 127.

Planklagenævets afgørelse kan ikke ankes og indbringes for andre myndigheder.

relaterede artikler

Utålmodig golfklub får sin vilje 29. maj 2020 kl. 07:00