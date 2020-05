Hørsholm Bibliotek genåbner mandag i en noget begrænset udgave. Foto: Hørsholm Bibliotek

Godt nyt til bogormene: Biblioteket åbner mandag

Hørsholm Bibliotek slår igen dørene op efter to måneders nedlukning - men i en noget begrænset udgave

Ugebladet Hørsholm - 15. maj 2020 kl. 17:30 Af Fred Jacobsen

Mandag bliver det også Hørsholm Biblioteks tur til så småt at åbne igen efter at have været helt lukket siden 12. marts.

Lukket aften og morgen Bibliotekets tilbud vil dog være en del anderledes end inden nedlukningen. Der er eksempelvis åbent i den betjente åbningstid, og dermed ikke om aftenen og om morgenen.

Den betjente åbningstid vil være lidt anderledes i den første uge, vi holder åbent, men vil derefter ligne sig selv som inden nedlukningen. "Hold øje med bibliotekets hjemmeside, hvor man løbende kan finde opdaterede informationer om åbningstider og tilbud," hedder det i en pressemeddelelse.

Ingen print og computere Det bliver dog et lidt anderledes Hørsholm Bibliotek der åbner: Personalet vil kunne hjælpe med at reservere materialer, lånerne vil kunne låne, aflevere og reservere, men det vil ikke være muligt at printe, bruge computerne, kopiere, læse aviser og tidsskrifter,¨- og besøgende vil heller ikke selv kunne finde bøger på hylderne, opholde sig i biblioteksrummet, bruge børnebibliotekets område, benytte toiletterne eller kaffemaskinen.

Telefonservice Ud over at kunne benytte biblioteket i den bemandede åbningstid, vil der også være mulighed for at kontakte biblioteket telefonisk på hverdage mellem kl. 10 og 13, hvor en bibliotekar vil sidde klar til at hjælpe med f.eks. at reservere bøger.

Alle vores digitale tilbud, lige som vores netaviser, kan man naturligvis benytte gratis hjemmefra - ganske som sædvanligt.