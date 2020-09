Giv agt, I er på: Byrådsmøderne skal sendes live

Kommunalbestyrelsen besluttede på det første fysiske møde efter coronanedlukningen, at møderne fremover skal sendes direkte på nettet

Henholdsvis 98, 101 og 25 så med, da byrådet i Hørsholm under coronakrisen livestreamede møderne på nettet.

Det bliver nu en permanent mulighed. Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde mandag enstemmigt at sende liv fra møderne og lægge optagelserne ud bagefter.

Et møde, der udover to repræsentanter fra den lokale presse, blev overværet af en enkelt borger.

Noget tyder på, at flere synes det er interessant at klikke ind på optagelserne fra møderne efter selve 'forestillingen': 200 (april), 120 (maj) og 43 (juni) var nysgerrige nok til at klikke ind på optagelserne på kommunens hjemmeside.

Tallene siger ikke noget om, hvor mange borgere der blev hængende til hele mødet.