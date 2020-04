Send til din ven. X Artiklen: Gensynsglæde: 400 elever tilbage på NGG Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gensynsglæde: 400 elever tilbage på NGG

Håndvask og afstand er blevet en del af hverdagen for de 400 af ialt 1300 elever der nu er tilbage på Nordsjællands Grundskole og Gymnasium

Ugebladet Hørsholm - 22. april 2020 kl. 14:05 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hverdagen har genindfundet sig på Nordsjællands Grundskole og Gymnasium (NGG), hvor håndvask og afstand er blevet en del af hverdagen for 400 af skolens 1300 elever der nu er tilbage på skolen.

NGG var klar til genåbning onsdag 15. april for skolens yngste elever samt 3.g og 2.hf. De første dage valgte nogle forældre dog at holde børnene hjemme, men nu har næsten alle elever fundet vejen tilbage til skolen. Det fortæller rektor Claus Campeotto i en pressemeddelelse.

"Det er klart, at forældrene lige skulle være trygge ved situationen, og nu er vi alle klar til at få hverdagen i gang igen. Vi har taget alle forholdsregler og har god plads på skolen, så vi på ansvarlig vis kan få gang i hjulene igen i det danske samfund," siger han.

Stor skole Skolen, der normalt kan rumme op til 1.300 elever, har 400 elever tilbage i klasselokalerne, mens de resterende elever fortsat modtager virtuel undervisning. Hver af de tilbagevendte klasser er fordelt i to lokaler, så eleverne kan sidde med god afstand mellem sig. Der er indkaldt ekstra lærere, så alle elever får kvalitetsfuld undervisning, og så der kan holdes opsyn med, om eleverne overholder de sundhedsmæssige spilleregler.

"På NGG har vi en særegen mulighed for at overholde afstandskravet, fordi vi har en stor skole og kan sprede de tilbagevendte elever ud i lokalerne for de klasser, der stadig må blive hjemme. En stor del af undervisningen foregår udenfor, og i frikvartererne er skolegården er delt op. Det er vigtigt, at vi passer på hinanden, men det er også vigtigt, at børn får lov til at være børn og lege," siger Claus Campeotto.

Derudover er der installeret ekstra håndvaske på skolen, og der er indsat ekstra skolebusser, så der kun skal sidde elever på hvert andet sæde.

Undervisning udenfor Stafet med uregelmæssige udsagnsord I 5. klasse er en del af undervisningen også flyttet udenfor, hvor eleverne både får den faglige undervisning og bevæget sig i forårssolen. Det fortæller Benedikte Frøling, der er dansk- og engelsklærer i 5.b.

"Når vi er indenfor, er klassen delt i to, så jeg kan gøre undervisningen så normal som mulig. Det kræver stor disciplin fra elevernes side, men det er mit indtryk, at det går meget godt. Vi er også heldige, at vi kan være udendørs en stor del af tiden, og så træner vi uregelmæssige udsagnsord og repeterer grammatik med stafetter," forklarer hun.

Eleverne har også taget godt imod de alternative undervisningsformer, men for dem er det gensynsglæden, der vejer tungest, fortæller Liv Ishir Andersen, elev i 5.b.

"Det bedste var at se alle vennerne igen, men det er også svært, når vi ikke må røre ved hinanden og kramme. Vi gør det, så godt vi kan. Efter frikvarteret står vi i kø ved de nye håndvaske med to meter mellem os, så vi er klar til time. Det er svært at holde afstanden, men vi prøver. Uanset hvad er det dejligt at være tilbage og at kunne spise sin frokost sammen med vennerne," siger hun.

Ny hverdag i gymnasiet Også i 3.g er hverdagen ved at genindfinde sig, efter at de kommende studenter havde været hjemme i en måned for at skrive deres afsluttende SRP-opgave og dernæst modtage den normale undervisning virtuelt. Det fortæller formand for gymnasiets elevråd, Klara Raaschou.

"Det er mærkeligt at være tilbage på skolen, fordi intet er helt, som det plejer. Det er dog også rart at se klassekammeraterne igen og modtage undervisningen på skolen, for det giver en anden dynamik i timerne. Lige nu er vi bare spændt på, hvordan eksamenerne kommer til at foregå, og se, hvordan vores dimission bliver til juni," siger hun.

Flere gymnasielærere varetager nu også fjernundervisningen fra skolen, hvor tomme klasselokaler er særligt indrettet til videoproduktioner. Det fortæller gymnasielærer, Jesper Tvilde, der kun savner at kunne gennemføre onlineundervisningen på strømpefødder.

"Den virtuelle undervisning fungerer fint, men det er svært at få klasserumsfølelsen, altså fornemmelsen af at se, hvordan eleverne tager imod undervisningen. Derhjemme savnede jeg tavlen, så jeg var nødt til at flytte undervisningen ud i køkkenet. Nu er det rart igen at have et klasselokale og en rigtig tavle, for det giver en anden dynamik - også i den virtuelle undervisning," siger han.

Gallafesten er aflyst NGG har på nuværende tidspunkt aflyst gallafesten for 3.g og 2.hf, der skulle have fundet sted i midten af maj, men arbejder på at finde en alternativ måde at afholde årets dimission, fortæller rektor Claus Campeotto.

"Vi ønsker allermest, at vi kan fejre vores studenter lige så festligt, som vi plejer, men vi er også realistiske. I stedet håber vi på en udendørsdimission, hvor vores studenter kan blive hyldet, som de fortjener det," siger han.

