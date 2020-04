I dag, tirsdag, og onsdag er der nødpasning, men fra torsdag er Ole Nielsen igen klar til at tage imod de første børn i Æblegården, hvor der venter en anderledes hverdag for børn og ansatte.

Genåbning: Under halvdelen af børnene er med fra start

"Jeg tænker, at antallet vokser, når først vi får skrevet ud til forældrene om, hvordan det går," lyder det fra Ole Nielsen, der endnu ikke har det fulde overblik over, over hvor mange uger de 30 tilmeldinger strækker sig over.

Nødpasningen har for Æblegårddens vedkommende været pasning af tre børn. Her til morgen var en enkelt dreng mødt ind.

Tirsdag morgen var børnegarderoben stadig gabende tom, og der var en enkelt dreng i nødpasning i Æblegården, oplyser institutionsleder Ole Nielsen, der har travlt med at gøre klar til at de første børn kommer torsdag.

På Æblegården er de indstillet på at skulle være udendørs det meste af tiden. Derfor er der anskaffet telte, så man kan få tag over hovedet, hvis vejret ikke vil lege med, og der er anskaffet udendørs håndvaske, så man kan leve op til kravene om hyppig håndvask.

"Vi bliver også nødt til at finde ud af, hvordan vi beskytter os selv. Normalt kommer vi tæt på forældrene. Så det skal vi undgå og sørge for, at kontakten bliver meget kort," oplyser Ole Nielsen, der i øvrigt er fortrøstningsfuld foruds for igen at komme i gang.