Skoleleder på RpR Lotte Ostenfeld forsikrer, at skolen ikke genåbner før detaljerne er på plads og det er forsvarligt. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Genåbning: En stor mundfuld der kræver enorme ressourcer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Genåbning: En stor mundfuld der kræver enorme ressourcer

Rungsted private Realskole er usikker på, om man bliver klar til genåbning lige efter påske

Ugebladet Hørsholm - 10. april 2020 kl. 09:00 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På en af Hørsholms store skoler, Rungsted private Realskole (RpR), er det ikke givet, at man når at blive klar til en genåbning lige efter påske.

"Det er en stor mundfuld, der kræver enorme ressourcer. Vi sætter ikke noget i gang før det er forsvarligt," lød skoleleder Lotte Ostenfelds vurdering dagen efter at statsminister Mette Frederiksen havde givet besked om, at skoler og daginstitutioner kan åbne gradvist og kontrolleret.

Rummene er der Ledelse og personale bruger påskedagene på at få overblik over, hvad der skal til for at RpR igen kan sige velkommen til en del af sine i alt 650 elever. For det er kun 0.-5. klasserne, der får lov til at genoptage skolegangen.

Fysisk er det ikke et problem for skolen at leve op til kravene om afstand mellem eleverne.

"Vi har rum nok til at fordele børnene i klasserne med højst ti i hvert rum og med to meters afstand. Men der er så mange andre opgaver. Hvem skal vaske hænder hvornår, og hvor? Der er vi ikke endnu," siger Lotte Ostenfeld til Ugebladet.

Et hav af detaljerede krav Det, hun blandt andet henviser til, er den lange række af meget detaljerede retningslinjer og vejledninger, Sundhedsstyrelsen har sendt ud.

Og det påhviler ledelsen på de enkelte skoler at udarbejde instrukser på baggrund af mere end 40 konkrete retningslinjer, lige fra, hvordan et barn skal komme ind på skolen om morgenen, hvordan børnene må være sammen i skolegården, hvordan maden skal serveres, og hvor mange gange, der skal vaskes hænder eller bruges sprit - og hvordan man gør det rigtigt.

Et minut til en håndvask Nogle eksempler fra retningslinjerne:

Elever skal placeres ved borde, så der er to meter mellem eleverne. Det kan være nødvendigt at dele eleverne op i grupper og fordele dem i flere klasselokaler for at sikre den nødvendige afstand.

Der skal leges i mindre grupper på fx fem elever uden for og to-tre elever inden for og kun inden for samme klasse.

Ansatte skal vaske hænder med vand og flydende sæbe eller bruge håndsprit, hvis de går fra undervisning af én klasse til en anden - og skolens ansatte skal instruere børnene i, hvordan man vasker hænder korrekt. En korrekt håndvask tager ifølge vejledningen mellem 45 og 60 sekunder.

Det er detaljer som disse, RpR - og alle andre skoler for den sags skyld - skal have styr på, før der åbnes.

Ønsker at tage ansvar Lotte Ostenfeld er overordnet set enig i genåbningen.

"Vi ønsker også at tage et samfundsansvar," siger hun, men er også bekymret over den kendsgerning, at RpR ligger i et område af landet, hvor smitten er mest udbredt.

"Det er også noget, vi tager med i vores betragtninger," lyder det fra RpR's skoleleder.