Genåbner med udekøkkener og hygiejnekursus

Rungsted private Realskole har planen klar for genåbning med fuld fokus på renlighed de første dage

Ugebladet Hørsholm - 13. april 2020 kl. 10:00 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hygiejne, ikke mindst måden at håndtere hyppig håndvask, afspritning og holde afstand, kommer til at fylde meget i den plan, Rungsted private Realskole (RpR) har lagt for genåbningen efter påskeferien.

Tirsdag og onsdag efter påske vil ifølge et forældrebrev på skolens intra derfor bestå af hygiejnetræning til lærere og SFO-personale. De skal i de forskellige årangsgrupper møde ind og bruge dagene på at planlægge og forberede alle de mange praktiske deltaljer for elevernes færden på skolen.

Den normale jernundervisning vil derfor ikke finde sted de to dage. I stedet får børnene lektier for tirsdag morge.

Hygiejne og samværsregler Torsdag 16. april møder eleverne fra Miniforskolen til 5. klasser så ind på skolen i mindre hold. Men langt fra til en hverdag de kender.

For også for børnene kommer hyppig håndvask og afspritning til at fylde i begyndelsen.

Skolen har eksempelvis indkøbt 15 udekøkkener, der skal bruges til at vaske hænder når eleverne kommer ind på skolen og i løbet af skoledagen. Og rengøringen bliver opprioriteret, så toiletter, borde og håndtag bliver gjort rene flere gange i løbet af skoledagen.

Tid til at snakke "Torsdag og fredag vil vi bruge en del tid på at vise, hvordan eleverne opretholder den nødvendige hygiejne, og forklare dem hvilke regler, der skal følges i klasserne og rundt omkring på skolens arealer," skriver skoleleder Lotte Ostenfeld i et brev til forældrene.

Ud over det skal der også være plads til at reflektere over denne meget specielle coronatid.

"Vi prioriterer at eleverne får tid til at tale om, hvordan den seneste måned har påvirket deres hverdag og børneliv," hedder det i forældrerevet.

Husk tøj og madpakke Da en stor del af undervisningen kommer til at foregå udendørs, minder skolelederen forældrene om, at de skal huske at give børnene det rette tøj med - og at de fra torsdag skal sige farvel til børnene uden for skolen. Forældrene skal også huske at give børnene en madpakke og en drikkedunk med, for kantinen er lukket, og der kan heller ikke bestilles mad via nettet.

Og morgensang og andre fællesarrangementer er aflyst.

Skoledagen "Mødetidspunkter, frikvarterer og afhentning af børnene bliver forskudte. Klasserne deles i minimum to grupper, og hver gruppe får eget klasseværelse. På den måde er det muligt at placere eleverne, med minimum 2 meters afstand mellem stolene.

For at få aflevering og afhentning af børnene til at forløbe hensigtsmæssigt og undgå flaskehals, er det nødvendigt, at I overholder det tidsinterval, I får anvist.

I slutningen af påskeferien modtager familierne en detaljeret beskrivelse for opstarten på Forældreintra," hedder det i forældrebrevet, der slutter sådan her:

Opbakning er afgørende "Jeres opbakning og vores fælles samarbejde afgørende for vores mål om at skabe de bedste og tryggeste rammer for eleverne.

Håber på 10. maj "Vi savner vores hverdag på skolen med elever såvel som med ansatte og håber at kunne få alle elever tilbage på skolen fra den 10. maj. Det er dog helt afgørende, at det sundhedsmæssigt er forsvarligt."

