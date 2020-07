Artiklen: Gazellen er nu trimmet til at springe endnu højere

Der er sket helt vildt meget for den Hørsholm- og netbaserede legetøjsvirksomhed Legeakademiet under coronakrisen.

I modsætning til mange andre brancher er salget eksploderet. Og mens det bare buldrede deruda' i foråret, fandt Ann Riemer og Jane Vestergaard, stiftere og ejere af Legeakademiet, den legekammerat, der skal hjælpe dem med deres ambitioner om at udvide butikken endnu mere.

Legekammeratens størrelse har betydet noget for Ann Riemers og Jane Vestergaards beslutning om et sælge en del af livsværket.

"De er en supertanker sammenlignet med os. Creativ Company kan hjælpe os med driften, så vi kan koncentrere os om væksten. De har hele setup'et til at hjælpe os med at komme ud på nye markeder," siger Ann Riemer til Ugebladet.

"Der er fart på nu. Vi regner med at kunne være klar allerede i september. Til julehandelen, der typisk udgøre 50 procent af årets omsætning," forklarer Ann Riemer om ekspansionsplanerne.

De sker på baggrund af et nærmest eksplosivt salg i foråret med en tredobling af salget i de 'tunge' coronauger marts og april, og med en fastholdelse af en fordobling i maj. Især det sidste er Ann Riemer glad for.

"Det viser, at kunderne kommer igen. Det er andengangskøbene, der er det glædelig," fortæller hun og har også analyseret årsagerne til den voldsomme vækst.

"Det er jo fordi de fysiske butikker har været lukket, så meget handel flyttede over på nettet. Dernæst har mange forældre siddet derhjemme under nedlukningen og tænkt på at tage sagen i egen hånd med undervisning af deres børn. Vi har så haft de opgavehæfter og kreative sæt, de har efterspurgt," lyder vurderingen.