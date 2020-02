Gasolin og New Orleans fusionerer i Trommen

Michael Carøe synger for bakket op af et 13 mand stort orkester med masser af blæsere.

"Ideen om at slå New Orleans musik og fest sammen med Gasolin kom, da jeg indså, at "Rabalderstræde" praktisk taget ligger i New Orleans. Hvordan ville den sang lyde, hvis den blev spillet af en gruppe funky musikere fra byen? Derfra lå vejen åben," fortæller Michael Carøe i en pressemeddelelse fra Trommen.