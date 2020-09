En enig kommunalbestyrelse valgte i aftes at frede øen i Dronningedammen i første omgang. Nu skal en helhedsplan og borgermøde bestemme den lille øs skæbne. Foto: Morten Timm Foto: Morten Timm

Fugleøen er reddet - i denne omgang

En enig kommunalbestyrelse sendte sagen om den omstridte ø i Dronningedammen tilbage i udvalg, der nu skal udarbejde en helhedsplan og arrangere borgermøde

01. september 2020

'Krigerne' i kampen om fugleøen i Dronningedammen kan strække våben. For en stund i hvert fald, efter at kommunalbestyrelsen i aftes skød planerne om et fjerne øen i dammen til hjørne.

Det vil sige, at byrådspolitikerne i fuld enighed sendte øens skæbne tilbage til Miljø- og planlægningsudvalget (MPU), der ellers i juni i fuld enighed besluttede at bruge 600.000 lånte kroner på et fjerne øen.

MPU skal nu behandle sagen helt forfra og skal komme med en helhedsplan for, hvad der så skal ske med den.

Tiltrækker mange fugle Baggrund for den oprindelige beslutning er, at øen tiltrækker flere fugle i søen end den kan bære. Det fører for meget næring til søen, som kan betyde øget algevækst og i sidste ende fiskedød.

Desuden er den træspuns, der har dannet øens bred meget nedbrudt og "fremstår uskøn i det ellers klassiske og velordnede parkanlæg", som man kan læse i administrationens anbefaling om at fjerne øen.

Debat i ØU Den anbefaling valgte MPU oprindeligt at følge, men beslutningen gav debat, da Økonomiudvalget drøftede sagen forud for mandagens kommunalbestyrelsesmøde.

Her stemte tre ud af otte medlemmer imod nedlæggelsen - Jakob Nybo (LA), Niels Lundshøj (S) og Thorkild Gruelund (SK) - mens de øvrige fem - Morten Slotved (K), Nadja Hageskov (K), Charlotte Kirchheiner (K), Henrik KLitgaard (R) og Annette Wiencken (UP) - havde det fint med at fjerne øen.

Også borgerne engagerede sig i den lille ø i Dronningedammen: Flere naboer har i en artikel og debatindlæg i Ugebladet givet udtryk for, at de ikke kan se meningen i at fjerne øen - og da slet ikke bruge 600.000 kroner på opgaven.

Herlighed skal bevares Den holdning finder støtte hos socialkonservative Thorkild Gruelund. Han kalder øen for Svaneøen, belærte den øvrige kommunalbestyrelse om en historie, der går 300 år tilbage, og opfatter øen som en herlighed, som skal bevares i lighed med andre herligheder i Hørsholm.

"Det er glædeligt, sagen kommer tilbage i udvalget. Måske har det fra begyndelsen været et problem, at den ikke blev behandlet ordentligt. Jeg forstår stadig ikke, at man kan nå frem til at skulle bruge 600.000 kroner på sådan noget," sagde Gruelund.

Bremser op Udvalgsformand Jan H. Klit (K) understregede, at det er "indiskutabelt, at når der kommer mange fugle, så forurener det", men sagde så også, at "nu bremser vi op og kommer med en helhedsplan".

Borgmester Morten Slotved (K) mente opsamlende, at en helhedsplan også kunne involvere private investorer og anbefalede også, at der i den forbindelse bliver holdt et borgermøde.

Naboer i protest over man vil fjerne 'Fugleøen' 25. august 2020 kl. 17:30