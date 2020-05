Artiklen: Frivillige søges til at stå for skralde-gåture

Borgere i Hørsholm har blandt andet via de sociale medier efterlyst en mere organiseret indsats i kommunen for at samle skrald i naturen, og Hørsholm Kommune er rede til at støtte borgernes initiativ.