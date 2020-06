Frivilligcenter er på banen igen

Så er Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm klar til åbne dørene igen efter den over to måneder lange coronanedlukning. Genåbninger sker fra på mandag 8. juni.

"Vi efterlever naturligvis de officielle anbefalinger i forhold til at undgå smittespredning af Corona-virus og alle, der opholder sig i Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholms lokaler, vil blive pålagt at overholde disse," fortæller frivilligcentrets leder, Tina Holkman Gerling.

Hun fortsætter:

"For at efterleve de officielle anbefalinger er vi desværre nødt til at begrænse brugen af vore lokaler. Alting bliver anderledes i huset i den tid, der kommer, hvor det gælder om at holde afstand og passe på hinanden."